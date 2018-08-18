Додано: Пон 07 жов, 2019 08:55

gonchik74 написав: Солнєчную ривьеру. Ван бедрум з видом. Виходить під дві за метр. Варто? Чи за ці гроші є щось краще? Мені Рів"єра ріверсайд подобається, але не було розуму купити по 2. а тепер жаба дусить по 4 брати. Солнєчную ривьеру. Ван бедрум з видом. Виходить під дві за метр. Варто? Чи за ці гроші є щось краще? Мені Рів"єра ріверсайд подобається, але не було розуму купити по 2. а тепер жаба дусить по 4 брати.

Одну свечку ввели в экспл., вторую нет. С чем связаны проблемы ввода хз, но поговариваю, возможно злые языки, не и исключено, что с одной из них какая то проблема. Хотите купить, покупайте с доками, пусть продаван платит 5%. Тем более сейчас все продают в интересах легализации. Кстати, отступление, отделы продаж кана интересуются откуда денежки.Теперь по цене. 2 куе цена очень спорная, пусть там есть модные мопы, модный фасад, но левый берег остаётся левым берегом.Шум от дороги в первой свечке с открытым окном жесточайший, был там в своё время на 10ом, при этом на данный момент никто пока ещё не гоняет, тк ремонт. Ради двух домов инфраструктуры не будет, никто ничего нужного не откроет, ближайший магаз атб в 4ом доме. Вроде несущественный минус, но он потом потихоньку заипёт. Непонятка с территорией вокруг, реально вокруг забора какой то трэш и убирать его никто не будет, Веталю сейчас не до парков. Ван бедрум придётся колхозить, тк нерациональная планировка большой однухи (52 квадрата), за каждый квадрат придётся отлистать двушку. Шум от гидропарка, именно напротив СР находятся злачные места +стадион.Плюс это вид. Он просто великолепен в районе СР. В районе Маланюка вид менее привлекателен. Там цена от ЕБЛга 35 кгрн за полноценный ван бедрум 45 квадратов. Но риски.А Ещё лучшее место это Сандэнс, но когда это всё начнётся хз, +активисты.