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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:51
Santehnik написав:
Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
Это вопрос рынка труда.
Спрогнозируйте структуру занятости на 10-20 лет вперед и будете знать скорость урбанизации - деурбанизаци и следовательно спроса на недвижимость в обл. центрах.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:51
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.
Я прогнозировал, озвучивал факторы, надо мной смеялись и травили.
Якийсь дивний цей 1981:-)
Люди не просто прогнозували, люди купляли
І рекомендували скидати шлачокс.
Дивитися на мопи...
Всім процвітання!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:55
gonchik74 написав:
Солнєчную ривьеру. Ван бедрум з видом. Виходить під дві за метр. Варто? Чи за ці гроші є щось краще? Мені Рів"єра ріверсайд подобається, але не було розуму купити по 2. а тепер жаба дусить по 4 брати.
Одну свечку ввели в экспл., вторую нет. С чем связаны проблемы ввода хз, но поговариваю, возможно злые языки, не и исключено, что с одной из них какая то проблема. Хотите купить, покупайте с доками, пусть продаван платит 5%. Тем более сейчас все продают в интересах легализации. Кстати, отступление, отделы продаж кана интересуются откуда денежки.
Теперь по цене. 2 куе цена очень спорная, пусть там есть модные мопы, модный фасад, но левый берег остаётся левым берегом.
Шум от дороги в первой свечке с открытым окном жесточайший, был там в своё время на 10ом, при этом на данный момент никто пока ещё не гоняет, тк ремонт. Ради двух домов инфраструктуры не будет, никто ничего нужного не откроет, ближайший магаз атб в 4ом доме. Вроде несущественный минус, но он потом потихоньку заипёт. Непонятка с территорией вокруг, реально вокруг забора какой то трэш и убирать его никто не будет, Веталю сейчас не до парков. Ван бедрум придётся колхозить, тк нерациональная планировка большой однухи (52 квадрата), за каждый квадрат придётся отлистать двушку. Шум от гидропарка, именно напротив СР находятся злачные места +стадион.
Плюс это вид. Он просто великолепен в районе СР. В районе Маланюка вид менее привлекателен. Там цена от ЕБЛга 35 кгрн за полноценный ван бедрум 45 квадратов. Но риски.А Ещё лучшее место это Сандэнс, но когда это всё начнётся хз, +активисты.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:57
Первый написав:
[
Якийсь дивний цей 1981:-)
Люди не просто прогнозували, люди купляли
І рекомендували скидати шлачокс.
Дивитися на мопи...
Вы же силком не потащите их в оп. Некоторые сделали выводы в следствии чего произвели действия.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:05
Santehnik написав:
Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
Здавалось би, ну яка робота в Тернополі, 8000 грн. це вже космос. А ціни вище чим в Бучі, де навіть в Екомаркеті 8500 грн. на касі у продавця.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:06
investorkiev написав: Santehnik написав:
Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
Потому что Киев на вершине пищевой цепочки.
Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова.
Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы.
Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.
Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?
Натаха, конкурс в провідні універи Львова був вище чим Києва.
Вот нежданчік, да?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:08
jj1981ua написав:
вы правы и не правы одновременно. удача - есть, опыт есть. и у каждого есть опыт удач и неудач.
я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.
Вы очень невнимательно читали ветку. 3 года назад предстоящий рост особых сомнений не вызывал уже у большинства. Но многие на данной ветке поняли это еще в начале-середине 2015го и действовали соответственно (я не из их числа если че).
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:11
Libo написав: investorkiev написав:
Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?
Почему все считают, что у вас крестьяне вдруг разбогатеют на земле?
По оценке специалистов земля сельхоз назначения будет стоить порядка $3-5 тыщ за гектар или $10-15 за пай. Хіба це гроші? Скромность.
Возьмем высококачественную землю сельхоз назначения в штате Айова в США. Там она сейчас стоит порядка $17-18 тыщ за гектар. Даже по американским ценам наш пай никого не озолотит.
Смысл рынка земли не в том, чтоб её быстренько загнали и разбогатели, а чтоб её стоимость фермер-собственник мог включить в свой экономический оборот и получить дополнительные заемные средства.
5% річних за пай від вартості. Якщо отримуєш цього року 4000 грн ($160) за пай, то його вартість $3200 (за 2..3 га)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:26
investorkiev написав:
ЗЫ: ну и у меня зависимость от этого форума, с 2014 года, это факт... Некоторые форумчане мне роднее моих родственников, которые мне завидуют и с которыми я не общаюсь (тоесть почти все родственники).
т.е. ты сирота неопределенной половой принадлежностью?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:37
airmax78 написав:
Вы очень невнимательно читали ветку. 3 года назад предстоящий рост особых сомнений не вызывал уже у большинства. Но многие на данной ветке поняли это еще в начале-середине 2015го и действовали соответственно (я не из их числа если че).
Инвестиции в котлован в 2014-2016, были раз в 10 более рисковой затеей, чем сейчас.
Отсюда и высокая рентабельность вложений.
Это нужно четко понимать делая выводы на будущее.
ПС Владу повезло только ботинки замочить, а могло и с головой накрыть.
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