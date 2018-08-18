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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:38
UA написав: Santehnik написав:
Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
Это вопрос рынка труда.
Спрогнозируйте структуру занятости на 10-20 лет вперед и будете знать скорость урбанизации - деурбанизаци и следовательно спроса на недвижимость в обл. центрах.
Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:43
flyman написав:
Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.
Что население будет делать (чем зарабатывать?) в деиндустриализированных обл. центрах?
По моим наблюдениям самая жоопень это райцентры и мелкие города. В селе хоть город-картопля-корова есть.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:46
UA написав: airmax78 написав:
Вы очень невнимательно читали ветку. 3 года назад предстоящий рост особых сомнений не вызывал уже у большинства. Но многие на данной ветке поняли это еще в начале-середине 2015го и действовали соответственно (я не из их числа если че).
Инвестиции в котлован в 2014-2016, были раз в 10 более рисковой затеей, чем сейчас.
Отсюда и высокая рентабельность вложений.
Это нужно четко понимать делая выводы на будущее.
ПС Владу повезло только ботинки замочить, а могло и с головой накрыть.
Все-таки Влад даже в Киеве не живет. Нерезидент так сказать. В 2015-2016 (2014 - это был фальстарт) было много объектов в высокой степени готовности по очень хорошим ценам (кому я рассказываю
). Но, да, риск войны и дальнейшей девальвации еще был очень высоким.
В любом случае, эта ситуация отыграна и она врядли повторится. К сожалению, все вынуждены признать справедливость дико циничной подписи Викапавл-Рокфеллера ("Покупай когда на улицах льется кровь" (или как-то так)
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:53
Santehnik написав:Обычно студент за время учебы нарабатывает социальные связи что бы остаться. Выучиться в Харькове и поехать в Киев жить будет не самым логичным действием который мало кто будет предпринимать.
Как сказать. Мои наблюдения не то чтобы противоположные, но нельзя сказать "мало кто" - довольно много, а если точнее, все толковые, кто решил чего то достичь
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:03
airmax78 написав:
В 2015-2016 (2014 - это был фальстарт) было много объектов в высокой степени готовности по очень хорошим ценам (кому я рассказываю
). Но, да, риск войны и дальнейшей девальвации еще был очень высоким.В любом случае, эта ситуация отыграна и она врядли повторится
. К сожалению, все вынуждены признать справедливость дико циничной подписи Викапавл-Рокфеллера ("Покупай когда на улицах льется кровь" (или как-то так)
сплюньте, а то как бы не накаркать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:07
kingkongovets написав: airmax78 написав:
В 2015-2016 (2014 - это был фальстарт) было много объектов в высокой степени готовности по очень хорошим ценам (кому я рассказываю
). Но, да, риск войны и дальнейшей девальвации еще был очень высоким.В любом случае, эта ситуация отыграна и она врядли повторится
. К сожалению, все вынуждены признать справедливость дико циничной подписи Викапавл-Рокфеллера ("Покупай когда на улицах льется кровь" (или как-то так)
сплюньте, а то как бы не накаркать
Ну, не знаю. Трибека уже сел в ракету и пристегнулся. Правда этой ракетой может оказаться "Точка-У".
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:15
UA написав: investorkiev написав:
ЗЫ: ну и у меня зависимость от этого форума, с 2014 года, это факт... Некоторые форумчане мне роднее моих родственников, которые мне завидуют и с которыми я не общаюсь (тоесть почти все родственники).
т.е. ты сирота неопределенной половой принадлежностью?
Гермафродит?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:19
Как известно довольно значительная часть украинцев работает в Польше и других странах. Так вот, после открытия рынка земли они скорее свой взгляд напрявят на Польшу чем на Киев. Так что держи карман шире.
Еще у меня есть обеспокоенность как же все крупнейшие агрохолдинги пропустят такую шару мимо своего кармана ? Ну не ужели они в закон не впишут какие-то поправки для себя любимых ? Ну и в кристальную чистоту СН я уже давно не верю. Очень высока вероятность что СН с агрохолдингами что-то намутят.
Про отрицательную демографию еще раз напомнить или не нужно ?
Живите своим умом!
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