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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1933193419351936

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:38

  UA написав:
  Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?

Это вопрос рынка труда.
Спрогнозируйте структуру занятости на 10-20 лет вперед и будете знать скорость урбанизации - деурбанизаци и следовательно спроса на недвижимость в обл. центрах.

Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:43

  flyman написав:Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.

Что население будет делать (чем зарабатывать?) в деиндустриализированных обл. центрах?
По моим наблюдениям самая жоопень это райцентры и мелкие города. В селе хоть город-картопля-корова есть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:46

  UA написав:
  airmax78 написав:Вы очень невнимательно читали ветку. 3 года назад предстоящий рост особых сомнений не вызывал уже у большинства. Но многие на данной ветке поняли это еще в начале-середине 2015го и действовали соответственно (я не из их числа если че).

Инвестиции в котлован в 2014-2016, были раз в 10 более рисковой затеей, чем сейчас.
Отсюда и высокая рентабельность вложений.
Это нужно четко понимать делая выводы на будущее.
ПС Владу повезло только ботинки замочить, а могло и с головой накрыть.

Все-таки Влад даже в Киеве не живет. Нерезидент так сказать. В 2015-2016 (2014 - это был фальстарт) было много объектов в высокой степени готовности по очень хорошим ценам (кому я рассказываю :oops:). Но, да, риск войны и дальнейшей девальвации еще был очень высоким.
В любом случае, эта ситуация отыграна и она врядли повторится. К сожалению, все вынуждены признать справедливость дико циничной подписи Викапавл-Рокфеллера ("Покупай когда на улицах льется кровь" (или как-то так)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Обычно студент за время учебы нарабатывает социальные связи что бы остаться. Выучиться в Харькове и поехать в Киев жить будет не самым логичным действием который мало кто будет предпринимать.

Как сказать. Мои наблюдения не то чтобы противоположные, но нельзя сказать "мало кто" - довольно много, а если точнее, все толковые, кто решил чего то достичь
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:03

  airmax78 написав: В 2015-2016 (2014 - это был фальстарт) было много объектов в высокой степени готовности по очень хорошим ценам (кому я рассказываю :oops:). Но, да, риск войны и дальнейшей девальвации еще был очень высоким.
В любом случае, эта ситуация отыграна и она врядли повторится. К сожалению, все вынуждены признать справедливость дико циничной подписи Викапавл-Рокфеллера ("Покупай когда на улицах льется кровь" (или как-то так)


сплюньте, а то как бы не накаркать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:07

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав: В 2015-2016 (2014 - это был фальстарт) было много объектов в высокой степени готовности по очень хорошим ценам (кому я рассказываю :oops:). Но, да, риск войны и дальнейшей девальвации еще был очень высоким.
В любом случае, эта ситуация отыграна и она врядли повторится. К сожалению, все вынуждены признать справедливость дико циничной подписи Викапавл-Рокфеллера ("Покупай когда на улицах льется кровь" (или как-то так)


сплюньте, а то как бы не накаркать

Ну, не знаю. Трибека уже сел в ракету и пристегнулся. Правда этой ракетой может оказаться "Точка-У".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:15

  UA написав:
  investorkiev написав:ЗЫ: ну и у меня зависимость от этого форума, с 2014 года, это факт... Некоторые форумчане мне роднее моих родственников, которые мне завидуют и с которыми я не общаюсь (тоесть почти все родственники).

т.е. ты сирота неопределенной половой принадлежностью? :mrgreen:

Гермафродит?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:19

Как известно довольно значительная часть украинцев работает в Польше и других странах. Так вот, после открытия рынка земли они скорее свой взгляд напрявят на Польшу чем на Киев. Так что держи карман шире.

Еще у меня есть обеспокоенность как же все крупнейшие агрохолдинги пропустят такую шару мимо своего кармана ? Ну не ужели они в закон не впишут какие-то поправки для себя любимых ? Ну и в кристальную чистоту СН я уже давно не верю. Очень высока вероятность что СН с агрохолдингами что-то намутят.

Про отрицательную демографию еще раз напомнить или не нужно ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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