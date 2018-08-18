Додано: Пон 07 жов, 2019 10:19

Как известно довольно значительная часть украинцев работает в Польше и других странах. Так вот, после открытия рынка земли они скорее свой взгляд напрявят на Польшу чем на Киев. Так что держи карман шире.



Еще у меня есть обеспокоенность как же все крупнейшие агрохолдинги пропустят такую шару мимо своего кармана ? Ну не ужели они в закон не впишут какие-то поправки для себя любимых ? Ну и в кристальную чистоту СН я уже давно не верю. Очень высока вероятность что СН с агрохолдингами что-то намутят.



Про отрицательную демографию еще раз напомнить или не нужно ?



Ну и про тех же студентов. В Киев число студентов не растет. +/- ввиду демографии.

А вот в Польшу очень даже активно едут украинские студенты, и их родители будут туда отправлять инвестиции. И скорее всего они там купят квартиры чем в Киеве.

Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 07 жов, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.

Живите своим умом!