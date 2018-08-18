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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:42
sinus написав:
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
любопытно услышать ваше мнение
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:46
Libo написав:
Шансы в каком планe?
О горизонте цен.
Во Флориде на пустыре.
Первое предложение нищебродам было по 600 тыщ каждому на покупку жилья и они оттуда дружно сваливают. Но они хоть бедные, но зато умные. по 1,5 миллиона каждому!
Шанс
1) подрепетировать дом + провести в дом воду (своя артезианская скважина на участке) + солнечные батареи, котел - жить-поживать на лендлордовскую пенсию.
2) все то же, но без солнечных батарей и сдать в аренду
3) построить еще пару домиков на том же участке и сдавать их
Домик - по соседству с домом нынешнего гаранта нашего.
Старший брат и друзья советовали продать. Сосед предлагал 1300000 до пожара (кто-то забрался, поджег, надо восстанавливать внутри все, коробка норм, жб перекрытие; другой сосед срыл кусок земли (у нас и так был склон) и земля съезжает постепенно, хорошо, что деревьев много на участке, делать с этим ничего не планирует, писала заявление в киевоблстрой - без результата.
Так и стоит(
Отдала сад на аутсорс другу отца пока.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:48
sinus написав:
Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
А якщо уявити, що зараз 2001?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:48
Долярчик написав: sinus написав:
Не треба сваритися та сперечатися, на мою скромну думку ракети не буде, а от рух навпаки більш можливий, все до того йде.
Радив би зараз продавати те що є і як можна бистріше.
... а ви продали/продаєте свої?
- скільки у % відношені залишаєте в бетоні? - 20-30%?
Я завжди 100% в бетоні, тільки бетон переміщується то з одного району до їншого, то з одного міста в їнше, а зараз з України до Польщі.
В Україні ще залишається 3 квартири продати, але чогось зависли, мабуть тому що знаходяться в преміум сегменті.
Що цікаве, в Польщі за 2 котлована ще на початку року зробив перші оплати, а зараз треба продовжувати сплачувати далі, розраховував на продаж квартир тут, а вони чогось без руху, а тим часом за цей час ті квартири в Польщі вже на 15% вище продаються, мабуть в кредит треба лізти, але надіюсь на продаж все ж таки тут.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:53
airmax78 написав: vhata написав: zzzzzz написав:
Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.
Лайфхак для младоинвесторов.
Вы в курсе, что рынок сельхозземель уже открывали в Украине, и не помню, какой кусок времени, с/х землю покупали-продавали официально, по белому
! Потом, раз, и мараторий. Тогда инет был, как беременная антилопа, через дуалап.
В то время, с 1999 года - до появления нормального инета, я зачитывала до дыр газету "Бизнес", приинтереснейшее чтиво. Писали о людях, которые купили и продали, и как тратили вырученные деньги. В инете нет. Если не поленитесь, и потратите пол дня- день- в ближайшей библиотеке, то будете знать про рынок земли все, и сможете смоделировать, что будет... МБА такому не научит
Долго хранила подшивку, выбросила в прошлом году.
Была знаменитая история в Николаевской области. Как наш вернувшийся эмигрант скупил землю в своем бывшем селе. И че там у селян началось. Несколько месяцев потребительской вакханалии и пьяного угара. Когда протрезвели - обвинили этого инвестора, что он их самого родного - землицы лишил. Не помню чем закончилось, но, по-моему, судились они.
Вспомнился анекдот.
Горбачев у власти. Ввели в СССР сухой закон. День проходит, два, три приходит молния с Уральского обкома.
"Cрочно пришлите два вагона водки. Народ трезветь начинает, спрашивает куда дели царя-батюшку"
Тут пишут что дома существенно подешевили в Кийови. А тут рост прогнозируют. Кому верить ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:55
Vlad442 написав: sinus написав:
Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
А якщо уявити, що зараз 2001?
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:59
UA написав: flyman написав:
Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.
Что население будет делать (чем зарабатывать?) в деиндустриализированных обл. центрах?
По моим наблюдениям самая жоопень это райцентры и мелкие города. В селе хоть город-картопля-корова есть.
в селі тре пахати і куча бабла щоб хату гріти зимою,
в місті в порівнянні із життям в селі - розслабон
зато цікавий варіант, про що і будівельник писав - здаєш понаїхам хату в облцентрі місті, а сам перебираєшся в райцентр і живеш на дельту.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 жов, 2019 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:00
sinus написав: Vlad442 написав: sinus написав:
Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
А якщо уявити, що зараз 2001?
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
До 2021го дотягнемо? Це важливо.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:05
airmax78 написав: sinus написав:
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
До 2021го дотягнемо? Це важливо.
Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12
sinus написав: airmax78 написав: sinus написав:
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
До 2021го дотягнемо? Це важливо.
Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.
ага 22 квітня, день народження ВІЛа
або 12го. день космонавтики,
от від дня і залежить тип польоту ракети
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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