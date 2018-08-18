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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1935193619371938>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:00

  sinus написав:
  Vlad442 написав:
  sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

А якщо уявити, що зараз 2001?

Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.

До 2021го дотягнемо? Це важливо.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:05

  airmax78 написав:
  sinus написав:
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.

До 2021го дотягнемо? Це важливо.

Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12

  sinus написав:
  airmax78 написав:
  sinus написав:
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.

До 2021го дотягнемо? Це важливо.

Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.

ага 22 квітня, день народження ВІЛа
або 12го. день космонавтики,
от від дня і залежить тип польоту ракети
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:14

  zzzzzz написав:Как известно довольно значительная часть украинцев работает в Польше и других странах. Так вот, после открытия рынка земли они скорее свой взгляд напрявят на Польшу чем на Киев. Так что держи карман шире.

Еще у меня есть обеспокоенность как же все крупнейшие агрохолдинги пропустят такую шару мимо своего кармана ? Ну не ужели они в закон не впишут какие-то поправки для себя любимых ? Ну и в кристальную чистоту СН я уже давно не верю. Очень высока вероятность что СН с агрохолдингами что-то намутят.

Про отрицательную демографию еще раз напомнить или не нужно ?

Ну и про тех же студентов. В Киев число студентов не растет. +/- ввиду демографии.
А вот в Польшу очень даже активно едут украинские студенты, и их родители будут туда отправлять инвестиции. И скорее всего они там купят квартиры чем в Киеве.

У меня в Дейчляндии куча студентов с Киева после Могилянки, Шевченко, КНЕУ, Политеха.
Каждый год число студентов только растет.
Так что будем видеть забитые окна даже в Кийови :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:16

  Первый написав:
airmax78 написав:Вполне может быть: https://znaj.ua/ru/society/229411-ostan ... zbuvatisya
Трибека, вы это читали? Все надо успеть в 2020м. В 2021 ваша Точка-У приземлится со страшным грохотом.


Кака куйняяя. Просто п..ц.
"Один народ, свой стал врагом между собой и это третья сторона сделала" - говорил Нечай в своем последнем интервью в 2009 году

Кляті піндоси. Розвалили один нарід.

Навіщо Ви таку куйню читаєте ще й на форум кидаєте.

Про третью сторону - это он Россию мог иметь в виду. Опять же все ясновидящие - они такие загадочные и неоднозначные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:20

  flyman написав:
  sinus написав:
  airmax78 написав:

До 2021го дотягнемо? Це важливо.

Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.

ага 22 квітня, день народження ВІЛа
або 12го. день космонавтики,
от від дня і залежить тип польоту ракети

Не влучили. Натяк- місцеві вибори.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:22

  airmax78 написав:Про третью сторону - это он Россию мог иметь в виду. Опять же все ясновидящие - они такие загадочные и неоднозначные.


зато медведчуковский сливной бачок знай юа имеет предельно однозначную репутацию, фу бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:29

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.

Я прогнозировал, озвучивал факторы, надо мной смеялись и травили.

покажите цитату именно с этим единственным фактором, который выстрелил и ... тут же у вас будет очередь на платную консультацию. как у ванги)
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:вот и я пытаюсь понять параметры "ракеты"

Может ракеты не будет, но и камнем вниз тоже. Что сейчас лучше, купить под аренду, гривнедепо или долларовое депо?
Какое матожидание цены на вторичку вы прогнозируете через год? +5%, 0 или -5%?

камнем вниз только если война. я бы на это деньги не поставил.
ракета возможна, но шансы как и у предыдущего пункта.
вероятность процентов 5, но она есть.
я потому и предлагаю спор (выгодный для меня) т.к. шансы на мою победу в нем оцениваю как 95/5.

о прогнозах и почему я говорю об удаче: тут на соседней ветке по валюте все вангуют о курсе и о последнем всплеске 25+, но этот взлет нельзя было спрогнозировать. угадать или знать. знать - ну тут вряд ли кто-то оттуда сидит и вещает, значит только угадать. все идет в ручном режиме хотя очевидно, что пирамидка овгз однажды с треском упадет. но когда знают только на верху (они ее строят, они ее и обрушат когда им будет удобно).
так и с кржн - куча непонятных факторов. может же быть, что в след году "зеленые" бомбанут налог на невигу со 2-й квартиры или за лендлордов возьмутся по налогам? вполне. все же понимают, где еще можно срубить денег в этой стране. и это именно кржн (это почти единственный нераспечатанный денежный мешок), с владельцев квартир. и что будет с прогнозами тогда? ответ очевиден - все будут ржать с "ракеты".
но может быть и обратное - хз какой западной конторе по недвиге киев приглянется и начнет через наше прозападное правительство свои условия совать и скупать все. и тогда цены могут и взлететь.
но в это тоже слабо верю. как ни крути, а мы временный протекторат штатов. чужие они нам и ментально и исторически. поматросят и ...
короче бардак и скорее всего болтание как кое-чего в ополонке.
про депо - вам на другую ветку, но моя интуиция мне подсказывает, что лучшая инвестиция - это тупое и прямолинейное складывание мертвых американских президентов (я на этой мысли себя ловил уже не раз). и да - если знать курс заранее, то можно неплохо заработать на грн-депо, но знал бы прикуп...
Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 07 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:30

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Про третью сторону - это он Россию мог иметь в виду. Опять же все ясновидящие - они такие загадочные и неоднозначные.


зато медведчуковский сливной бачок знай юа имеет предельно однозначную репутацию, фу бл

Ой, да это просто первая попавшаяся ссылка. Его все кому не лень цитировали и видео в ютьюбе полно.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:31

  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.

Я прогнозировал, озвучивал факторы, надо мной смеялись и травили.

покажите цитату именно с этим единственным фактором, который выстрелил и ... тут же у вас будет очередь на платную консультацию. как у ванги)

Или пристрелят, как карпатского мальфара ))

Jj1981, если люди затарились недвижкой в 15-17 годах, проголосовали рублем так сказать - это разве не показатель?
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