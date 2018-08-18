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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19351936193719381939>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:55

  Vlad442 написав:
  sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

А якщо уявити, що зараз 2001?

Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:59

  UA написав:
  flyman написав:Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.

Что население будет делать (чем зарабатывать?) в деиндустриализированных обл. центрах?
По моим наблюдениям самая жоопень это райцентры и мелкие города. В селе хоть город-картопля-корова есть.

в селі тре пахати і куча бабла щоб хату гріти зимою,
в місті в порівнянні із життям в селі - розслабон

зато цікавий варіант, про що і будівельник писав - здаєш понаїхам хату в облцентрі місті, а сам перебираєшся в райцентр і живеш на дельту.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:00

  sinus написав:
  Vlad442 написав:
  sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

А якщо уявити, що зараз 2001?

Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.

До 2021го дотягнемо? Це важливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:05

  airmax78 написав:
  sinus написав:
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.

До 2021го дотягнемо? Це важливо.

Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  sinus написав:
  Vlad442 написав:[quote="4764997:sinus"]Радив би зараз продавати те що є і як можна бистріше.

Продать недвигу за хорошую цену сложно, а купить хороший вариант за адекватные деньги еще сложней. Это не мышкой кликнуть, поэтому недвигу покупают вдолгую, а не чтобы при каждом переполохе продавать.
Продавать нужно было в 2008 или 2013. Сейчас время покупать. Может топлива для ракеты и не наберется, то и передпосылок для существенного (хотя бы на 10%) удешевления не видно, что при отличной, по мировым меркам, доходности в 8-10% годовых, делает ваш совет продавать не очень уместным.

Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

Вполне может быть: https://znaj.ua/ru/society/229411-ostan ... zbuvatisya
Трибека, вы это читали? Все надо успеть в 2020м. В 2021 ваша Точка-У приземлится со страшным грохотом.[/quote]

Кака куйняяя. Просто п..ц.
"Один народ, свой стал врагом между собой и это третья сторона сделала" - говорил Нечай в своем последнем интервью в 2009 году

Кляті піндоси. Розвалили один нарід.

Навіщо Ви таку куйню читаєте ще й на форум кидаєте.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:09

  change_pm написав:airmax78
Вполне может быть: https://znaj.ua/ru/society/229411-ostan ... zbuvatisya

Вы, airmax78, очень хороший индикатор, кстати.

Если кто думает о ракете, то не нужно забывать, что все проблемы, которые были у Украины никуда не делись, а только лишь усугубляются.

Интересно мнение, что будет с Киевом и со Львовом (если верить прогнозу мольфара и других тоже, которые предсказывают нам испытания)?

Львів стане столицею Польщі, а трон Путєна буде на Київських пагорбах. Одеса під протекторат великого князя Молдови куди і перемістять столицю. В цих трьох містах тре брати нерухомість. Уня підтвердить.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:12

  sinus написав:
  airmax78 написав:
  sinus написав:
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було.
Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел.
Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.

До 2021го дотягнемо? Це важливо.

Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.

ага 22 квітня, день народження ВІЛа
або 12го. день космонавтики,
от від дня і залежить тип польоту ракети
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:14

  zzzzzz написав:Как известно довольно значительная часть украинцев работает в Польше и других странах. Так вот, после открытия рынка земли они скорее свой взгляд напрявят на Польшу чем на Киев. Так что держи карман шире.

Еще у меня есть обеспокоенность как же все крупнейшие агрохолдинги пропустят такую шару мимо своего кармана ? Ну не ужели они в закон не впишут какие-то поправки для себя любимых ? Ну и в кристальную чистоту СН я уже давно не верю. Очень высока вероятность что СН с агрохолдингами что-то намутят.

Про отрицательную демографию еще раз напомнить или не нужно ?

Ну и про тех же студентов. В Киев число студентов не растет. +/- ввиду демографии.
А вот в Польшу очень даже активно едут украинские студенты, и их родители будут туда отправлять инвестиции. И скорее всего они там купят квартиры чем в Киеве.

У меня в Дейчляндии куча студентов с Киева после Могилянки, Шевченко, КНЕУ, Политеха.
Каждый год число студентов только растет.
Так что будем видеть забитые окна даже в Кийови :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:16

  Первый написав:
airmax78 написав:Вполне может быть: https://znaj.ua/ru/society/229411-ostan ... zbuvatisya
Трибека, вы это читали? Все надо успеть в 2020м. В 2021 ваша Точка-У приземлится со страшным грохотом.


Кака куйняяя. Просто п..ц.
"Один народ, свой стал врагом между собой и это третья сторона сделала" - говорил Нечай в своем последнем интервью в 2009 году

Кляті піндоси. Розвалили один нарід.

Навіщо Ви таку куйню читаєте ще й на форум кидаєте.

Про третью сторону - это он Россию мог иметь в виду. Опять же все ясновидящие - они такие загадочные и неоднозначные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:20

  flyman написав:
  sinus написав:
  airmax78 написав:

До 2021го дотягнемо? Це важливо.

Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.

ага 22 квітня, день народження ВІЛа
або 12го. день космонавтики,
от від дня і залежить тип польоту ракети

Не влучили. Натяк- місцеві вибори.
sinus
 
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