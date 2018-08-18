Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати? А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008. Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
А якщо уявити, що зараз 2001?
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було. Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел. Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
flyman написав:Як вже писав колись, що це в основному аграрні області із високим % сільського населення, яке буде: старше покоління - вимирати, молодше - мігрувати до обл.центра.
Что население будет делать (чем зарабатывать?) в деиндустриализированных обл. центрах? По моим наблюдениям самая жоопень это райцентры и мелкие города. В селе хоть город-картопля-корова есть.
в селі тре пахати і куча бабла щоб хату гріти зимою, в місті в порівнянні із життям в селі - розслабон
зато цікавий варіант, про що і будівельник писав - здаєш понаїхам хату в облцентрі місті, а сам перебираєшся в райцентр і живеш на дельту.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 11:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати? А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008. Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
А якщо уявити, що зараз 2001?
Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було. Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел. Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
sinus написав: Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було. Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел. Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
Vlad442 написав:[quote="4764997:sinus"]Радив би зараз продавати те що є і як можна бистріше.
Продать недвигу за хорошую цену сложно, а купить хороший вариант за адекватные деньги еще сложней. Это не мышкой кликнуть, поэтому недвигу покупают вдолгую, а не чтобы при каждом переполохе продавать. Продавать нужно было в 2008 или 2013. Сейчас время покупать. Может топлива для ракеты и не наберется, то и передпосылок для существенного (хотя бы на 10%) удешевления не видно, что при отличной, по мировым меркам, доходности в 8-10% годовых, делает ваш совет продавать не очень уместным.
Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати? А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008. Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
Если кто думает о ракете, то не нужно забывать, что все проблемы, которые были у Украины никуда не делись, а только лишь усугубляются.
Интересно мнение, что будет с Киевом и со Львовом (если верить прогнозу мольфара и других тоже, которые предсказывают нам испытания)?
Львів стане столицею Польщі, а трон Путєна буде на Київських пагорбах. Одеса під протекторат великого князя Молдови куди і перемістять столицю. В цих трьох містах тре брати нерухомість. Уня підтвердить.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
sinus написав: Це я написав про уявити, щоб вам зрозуміліше було. Я не уявляю, а знаю про це, бо маю інформацію з надійних джерел. Послідовність буде в наступній черзі- імпічмент, девальвація або дефолт, втрата незалежності.
До 2021го дотягнемо? Це важливо.
Ні. Все почнеться в наступному році з квітня.
ага 22 квітня, день народження ВІЛа або 12го. день космонавтики, от від дня і залежить тип польоту ракети
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 жов, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Как известно довольно значительная часть украинцев работает в Польше и других странах. Так вот, после открытия рынка земли они скорее свой взгляд напрявят на Польшу чем на Киев. Так что держи карман шире.
Еще у меня есть обеспокоенность как же все крупнейшие агрохолдинги пропустят такую шару мимо своего кармана ? Ну не ужели они в закон не впишут какие-то поправки для себя любимых ? Ну и в кристальную чистоту СН я уже давно не верю. Очень высока вероятность что СН с агрохолдингами что-то намутят.
Про отрицательную демографию еще раз напомнить или не нужно ?
Ну и про тех же студентов. В Киев число студентов не растет. +/- ввиду демографии. А вот в Польшу очень даже активно едут украинские студенты, и их родители будут туда отправлять инвестиции. И скорее всего они там купят квартиры чем в Киеве.
У меня в Дейчляндии куча студентов с Киева после Могилянки, Шевченко, КНЕУ, Политеха. Каждый год число студентов только растет. Так что будем видеть забитые окна даже в Кийови
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )