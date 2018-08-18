Додано: Пон 07 жов, 2019 11:29

Vlad442 написав: jj1981ua написав: я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил. я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.

Я прогнозировал, озвучивал факторы, надо мной смеялись и травили. Я прогнозировал, озвучивал факторы, надо мной смеялись и травили.

Vlad442 написав: jj1981ua написав: вот и я пытаюсь понять параметры "ракеты" вот и я пытаюсь понять параметры "ракеты"

Может ракеты не будет, но и камнем вниз тоже. Что сейчас лучше, купить под аренду, гривнедепо или долларовое депо?

Какое матожидание цены на вторичку вы прогнозируете через год? +5%, 0 или -5%? Может ракеты не будет, но и камнем вниз тоже. Что сейчас лучше, купить под аренду, гривнедепо или долларовое депо?Какое матожидание цены на вторичку вы прогнозируете через год? +5%, 0 или -5%?

покажите цитату именно с этим единственным фактором, который выстрелил и ... тут же у вас будет очередь на платную консультацию. как у ванги)камнем вниз только если война. я бы на это деньги не поставил.ракета возможна, но шансы как и у предыдущего пункта.вероятность процентов 5, но она есть.я потому и предлагаю спор (выгодный для меня) т.к. шансы на мою победу в нем оцениваю как 95/5.о прогнозах и почему я говорю об удаче: тут на соседней ветке по валюте все вангуют о курсе и о последнем всплеске 25+, но этот взлет нельзя было спрогнозировать. угадать или знать. знать - ну тут вряд ли кто-то оттуда сидит и вещает, значит только угадать. все идет в ручном режиме хотя очевидно, что пирамидка овгз однажды с треском упадет. но когда знают только на верху (они ее строят, они ее и обрушат когда им будет удобно).так и с кржн - куча непонятных факторов. может же быть, что в след году "зеленые" бомбанут налог на невигу со 2-й квартиры или за лендлордов возьмутся по налогам? вполне. все же понимают, где еще можно срубить денег в этой стране. и это именно кржн (это почти единственный нераспечатанный денежный мешок), с владельцев квартир. и что будет с прогнозами тогда? ответ очевиден - все будут ржать с "ракеты".но может быть и обратное - хз какой западной конторе по недвиге киев приглянется и начнет через наше прозападное правительство свои условия совать и скупать все. и тогда цены могут и взлететь.но в это тоже слабо верю. как ни крути, а мы временный протекторат штатов. чужие они нам и ментально и исторически. поматросят и ...короче бардак и скорее всего болтание как кое-чего в ополонке.про депо - вам на другую ветку, но моя интуиция мне подсказывает, что лучшая инвестиция - это тупое и прямолинейное складывание мертвых американских президентов (я на этой мысли себя ловил уже не раз). и да - если знать курс заранее, то можно неплохо заработать на грн-депо, но знал бы прикуп...