Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Или пристрелят, как карпатского мальфара ))
Jj1981, если люди затарились недвижкой в 15-17 годах, проголосовали рублем так сказать - это разве не показатель?
рискнули и выиграли. но это не следствие анализа, а просто удача. все могло сложиться иначе. но - премия за риск зачетная. и если кто-то купил, то кто-то и продал (типа проиграл?). всегда на рынке идет покупка-продажа. жизнь идет дальше. это нормально. вопрос в тренде и прогнозах. я говорю о том, что выстрелил фактор, которого не ждали.
sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати? А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008. Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащит Ещё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/ 49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят. Описание Строительство будет завершено в конце 2020 года.
Жилой комплекс состоит из 56 студий площадью от 30 м² до 33 м² и 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².
Стоимость студий составляет от 149 000 € до 199 000 €, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €. Па 5800 куойро.
Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.
В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.
sinus написав:Що цікаве, в Польщі за 2 котлована ще на початку року зробив перші оплати, а зараз треба продовжувати сплачувати далі, розраховував на продаж квартир тут, а вони чогось без руху, а тим часом за цей час ті квартири в Польщі вже на 15% вище продаються, мабуть в кредит треба лізти, але надіюсь на продаж все ж таки тут.
Хотелось бы знать цену за метр и локацию (город, и центр/не центр)
sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати? А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008. Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащит Ещё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/ 49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят. Описание Строительство будет завершено в конце 2020 года.
Жилой комплекс состоит из 56 студий площадью от 30 м² до 33 м² и 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².
Стоимость студий составляет от 149 000 € до 199 000 €, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €. Па 5800 куойро.
Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.
В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.
і про що це каже? що з 2008 надули на ринках нерухомості новий пузир, який ось-ось бахне.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Кстати, в свете депопуляции интересная статистика:
С 2014 по 2018 год умерло более 2,7 млн. украинцев. В среднем, ежегодно, 2,5 тыс. украинцев гибло на Донбассе (более 1,5 тыс.-с оружием в руках), 10 тыс. от инфекционных заболеваний, 80 тыс. от онкологии, 400 тыс. от сердечно-сосудистых заболеваний, 14 тыс. от заболеваний органов дыхания, 23 тыс. от заболеваний пищеварительной системы, 4 тыс. чел. в ДТП, по 2 тыс. - от утоплений и падений, более 1 тыс. в пожарах и 3 тыс. ежегодно от отравления алкоголем, 2 тыс. убивают и 7 тыс. оканчивают жизнь самоубийством. Вскрытие общества и государства и специальном исследовании Украинского Института анализа и менеджмента политики - https://uiamp.org.ua/ot-chego-umirayut- ... uzhashchih