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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1936193719381939>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Или пристрелят, как карпатского мальфара ))

Jj1981, если люди затарились недвижкой в 15-17 годах, проголосовали рублем так сказать - это разве не показатель?

рискнули и выиграли. но это не следствие анализа, а просто удача. все могло сложиться иначе. но - премия за риск зачетная. и если кто-то купил, то кто-то и продал (типа проиграл?).
всегда на рынке идет покупка-продажа. жизнь идет дальше. это нормально. вопрос в тренде и прогнозах.
я говорю о том, что выстрелил фактор, которого не ждали.


Який фактор вистрілив?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:32

  sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащит :mrgreen: Ещё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина :mrgreen:
Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/
49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат
А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят.
Описание
Строительство будет завершено в конце 2020 года.

Жилой комплекс состоит из 56 студий площадью от 30 м² до 33 м² и 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².

Стоимость студий составляет от 149 000 € до 199 000 €, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €.
Па 5800 куойро.

Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.

В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.

Куда падать будем?

ПС
Низкоэтажное возле берлинской окружной с таблицей по разным квартирам, скоро построят. Налетай, торопись па 7 куе метр. Ок, низкоэтажное сравниваем с творениями КАН, тк низкоэтажное не развито.
https://www.ew-realestate.de/properties ... ilmersdorf
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:39

  sinus написав:Що цікаве, в Польщі за 2 котлована ще на початку року зробив перші оплати, а зараз треба продовжувати сплачувати далі, розраховував на продаж квартир тут, а вони чогось без руху, а тим часом за цей час ті квартири в Польщі вже на 15% вище продаються, мабуть в кредит треба лізти, але надіюсь на продаж все ж таки тут.

Хотелось бы знать цену за метр и локацию (город, и центр/не центр)
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:42

  hume написав:
  sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащит :mrgreen: Ещё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина :mrgreen:
Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/
49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат
А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят.
Описание
Строительство будет завершено в конце 2020 года.

Жилой комплекс состоит из 56 студий площадью от 30 м² до 33 м² и 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².

Стоимость студий составляет от 149 000 € до 199 000 €, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €.
Па 5800 куойро.

Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.

В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.

Куда падать будем?

ПС
Низкоэтажное возле берлинской окружной с таблицей по разным квартирам, скоро построят. Налетай, торопись па 7 куе метр. Ок, низкоэтажное сравниваем с творениями КАН, тк низкоэтажное не развито.
https://www.ew-realestate.de/properties ... ilmersdorf

і про що це каже?
що з 2008 надули на ринках нерухомості новий пузир, який ось-ось бахне.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:43

  sinus написав:А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.


А можно пару аргументов привести, что такого должно случиться в 20, что бы нам всем стало плохо ?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:44

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Ладно, давайте проводить опрос в шапке ветки: ракета или нет. Вы покупаете или продаете.

Пока про продажу с полным выходом из КРЖН заявил только sinus.

Остальные либо сидят на попе ровно, либо докупают. Даже те, кто не верит в РАКЕТУ.

Еще Еленска продала скафандр и билет на Марс.


Кстати да. Как у нее дела интересно, куда двинула с баблом?

ЗЫ: но новый опросник явно просится.
Типа «срез ожиданий»
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:45

  Amat написав:
  sinus написав:А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.


А можно пару аргументов привести, что такого должно случиться в 20, что бы нам всем стало плохо ?


Кличка снова выберут мером?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:48

  Amat написав:
  sinus написав:А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.


А можно пару аргументов привести, что такого должно случиться в 20, что бы нам всем стало плохо ?

Местные выборы, результаты которых сейчас непредсказуемы.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:49

  flyman написав:і про що це каже?
що з 2008 надули на ринках нерухомості новий пузир, який ось-ось бахне.

Где то надулся, однозначно. Но как то нэньку это обошло стороной. Если где то надувался, то у нас в это время очень быстро сдувался
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, в свете депопуляции интересная статистика:

С 2014 по 2018 год умерло более 2,7 млн. украинцев. В среднем, ежегодно, 2,5 тыс. украинцев гибло на Донбассе (более 1,5 тыс.-с оружием в руках), 10 тыс. от инфекционных заболеваний, 80 тыс. от онкологии, 400 тыс. от сердечно-сосудистых заболеваний, 14 тыс. от заболеваний органов дыхания, 23 тыс. от заболеваний пищеварительной системы, 4 тыс. чел. в ДТП, по 2 тыс. - от утоплений и падений, более 1 тыс. в пожарах и 3 тыс. ежегодно от отравления алкоголем, 2 тыс. убивают и 7 тыс. оканчивают жизнь самоубийством.
Вскрытие общества и государства и специальном исследовании Украинского Института анализа и менеджмента политики - https://uiamp.org.ua/ot-chego-umirayut- ... uzhashchih
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