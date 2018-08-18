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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:23
Оранжевый-хит сезона
На зелёном фоне про 12% недостроев ( 12% по ипотеке)...
ЗЕ!Квартал???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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