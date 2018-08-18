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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:23
Оранжевый-хит сезона
На зелёном фоне про 12% недостроев ( 12% по ипотеке)...
ЗЕ!Квартал???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зростання зарплат.
2007 - 2300 => 460$
2008 - 3074 => 615$
2013 - 5007 => 625$
2015 - 6732 => 280$
2018 - 13542 => 520$
Ми в 2008 році придбали 45 метрову двокімнатну квартиру на околиці біля метро за 120 тис дол. Це було щось типу 2600$ за квадрат, або 13к. Скільки тоді коштували новобудови я не знаю, бо не цікавився ринком, але гугл каже що це було щось в тому ж діапазоні. Тобто близько 4 середніх зп за квадрат.
В 2013 році наскільки житло в новобудовах Святошинського району коштувало від 10-13 тис грн, тобто 2-2.5 середніх зарплат.
В 2015 році квартири вже були десь від 13-15 тис грн +-, тобто ті самі 2-2.5 середні зарплати за квадрат.
Зараз середня зарплата зросла вже до 15 тис, а квадрат став коштувати від 19-23 тис грн, тобто квартири подешевшали до 1.5 середніх зарплат.
Це все ціни на околицях, як воно в центрі - хз, мало цікавлюсь цим напрямком.
Підрахунок досить грубий, але впринципі можна зрозуміти що квартири дорожчають як актив бо зарплати ростуть, але дешевшають як відносна величина - скільки треба витратити середніх зарплат щоб придбати житло.
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 07 жов, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2020-й вносит нервозность, только политическими рисками, формулами "х@@лошмайера" да неадекватным до зубов вооружённым мордором по соседством. Ну и недалёкими и неопытными способностями Зе-шайки-лейки, что-то придумать на ровном месте и получить путч в Киеве от обалдевшего но воевавшего за свою независимость народа. Если эти факторы, удастся обойти, не вижу почему разрыв в цене за кв.метр между недвижимостью в Германии/Польше и Киеве должен возрастать, скорее наоборот.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Слушаю по радио историю улицы Липской. ПЦ конечно. Похуже любого кладбища.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:10
Вывод поверхностный и неверный.
В 2008 была ипотека, поэтому 1 метр =4 зп.
В нормальном состоянии 1 метр=2-2.5зп
Сейчас 1метр=1.5 зп (и даже ниже) потому что еще не набрались сбережения. Должно вернуться к норме: 1 метр=2.5зп по Киеву, считайте сами сколько это.
РАКЕТА!!
Зы: сочусьвую вашему влету в 2008, надеюсь хоть не в валютную ипотеку покупали?
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:29
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И куда люди понесут деньги?
Снижение ставок по доллардепо в свое время стало триггером решения о покупке.
Потом открылась тема с валютными колебаниями и гривнедепо, потом гривневые ОВГЗ при стабильном курсе. Неминуемое снижение ставок по ОВГЗ даст часть топлива для ракеты.
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