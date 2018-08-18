RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1937193819391940>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Угадайте реклама чего это?
Зображення
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20328
З нами з: 20.04.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:23

Оранжевый-хит сезона
На зелёном фоне про 12% недостроев ( 12% по ипотеке)...
ЗЕ!Квартал???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9683
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Який фактор вистрілив?

Зростання зарплат.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=512&lang=1
2007 - 2300 => 460$
2008 - 3074 => 615$
2013 - 5007 => 625$
2015 - 6732 => 280$
2018 - 13542 => 520$

Ми в 2008 році придбали 45 метрову двокімнатну квартиру на околиці біля метро за 120 тис дол. Це було щось типу 2600$ за квадрат, або 13к. Скільки тоді коштували новобудови я не знаю, бо не цікавився ринком, але гугл каже що це було щось в тому ж діапазоні. Тобто близько 4 середніх зп за квадрат.
В 2013 році наскільки житло в новобудовах Святошинського району коштувало від 10-13 тис грн, тобто 2-2.5 середніх зарплат.
В 2015 році квартири вже були десь від 13-15 тис грн +-, тобто ті самі 2-2.5 середні зарплати за квадрат.
Зараз середня зарплата зросла вже до 15 тис, а квадрат став коштувати від 19-23 тис грн, тобто квартири подешевшали до 1.5 середніх зарплат.
Це все ціни на околицях, як воно в центрі - хз, мало цікавлюсь цим напрямком.
Підрахунок досить грубий, але впринципі можна зрозуміти що квартири дорожчають як актив бо зарплати ростуть, але дешевшають як відносна величина - скільки треба витратити середніх зарплат щоб придбати житло.
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 07 жов, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik
 
Повідомлень: 105
З нами з: 17.05.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2020-й вносит нервозность, только политическими рисками, формулами "х@@лошмайера" да неадекватным до зубов вооружённым мордором по соседством. Ну и недалёкими и неопытными способностями Зе-шайки-лейки, что-то придумать на ровном месте и получить путч в Киеве от обалдевшего но воевавшего за свою независимость народа. Если эти факторы, удастся обойти, не вижу почему разрыв в цене за кв.метр между недвижимостью в Германии/Польше и Киеве должен возрастать, скорее наоборот.
pirat-d
 
Повідомлень: 168
З нами з: 06.07.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слушаю по радио историю улицы Липской. ПЦ конечно. Похуже любого кладбища.
airmax78
 
Повідомлень: 31943
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Угадайте реклама чего это?
Зображення
ОВГЗ)))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:10

  Santehnik написав:
  Первый написав:Який фактор вистрілив?

Зростання зарплат.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=512&lang=1
2007 - 2300 => 460$
2008 - 3074 => 615$
2013 - 5007 => 625$
2015 - 6732 => 280$
2018 - 13542 => 520$

Ми в 2008 році придбали 45 метрову двокімнатну квартиру на околиці біля метро за 120 тис дол. Це було щось типу 2600$ за квадрат, або 13к. Скільки тоді коштували новобудови я не знаю, бо не цікавився ринком, але гугл каже що це було щось в тому ж діапазоні. Тобто близько 4 середніх зп за квадрат.
В 2013 році наскільки житло в новобудовах Святошинського району коштувало від 10-13 тис грн, тобто 2-2.5 середніх зарплат.
В 2015 році квартири вже були десь від 13-15 тис грн +-, тобто ті самі 2-2.5 середні зарплати за квадрат.
Зараз середня зарплата зросла вже до 15 тис, а квадрат став коштувати від 19-23 тис грн, тобто квартири подешевшали до 1.5 середніх зарплат.
Це все ціни на околицях, як воно в центрі - хз, мало цікавлюсь цим напрямком.
Підрахунок досить грубий, але впринципі можна зрозуміти що квартири дорожчають як актив бо зарплати ростуть, але дешевшають як відносна величина - скільки треба витратити середніх зарплат щоб придбати житло.

Вывод поверхностный и неверный.
В 2008 была ипотека, поэтому 1 метр =4 зп.

В нормальном состоянии 1 метр=2-2.5зп
Сейчас 1метр=1.5 зп (и даже ниже) потому что еще не набрались сбережения. Должно вернуться к норме: 1 метр=2.5зп по Киеву, считайте сами сколько это.
РАКЕТА!!

Зы: сочусьвую вашему влету в 2008, надеюсь хоть не в валютную ипотеку покупали?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 06.03.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уберите от экрана барабашова. В Днепре у кого-то сильно покращилось - приехали поделиться радостной новостью в Одессу.
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 31943
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:29

  5396669 написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Угадайте реклама чего это?
Зображення
ОВГЗ)))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

точно, думаю ОВГЗ ещё год не протянут(
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20328
З нами з: 20.04.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:точно, думаю ОВГЗ ещё год не протянут(

И куда люди понесут деньги?
Снижение ставок по доллардепо в свое время стало триггером решения о покупке.
Потом открылась тема с валютными колебаниями и гривнедепо, потом гривневые ОВГЗ при стабильном курсе. Неминуемое снижение ставок по ОВГЗ даст часть топлива для ракеты.
Vlad442
 
Повідомлень: 5639
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1937193819391940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, vossmy і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16521 2607214
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 12:48
galadriel
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7935
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183837
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.