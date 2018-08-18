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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1937193819391940

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39

  airmax78 написав:Слушаю по радио историю улицы Липской. ПЦ конечно. Похуже любого кладбища.

у вас нет своего канала youtube с трансляцией умных мыслей, распорядка дня, рациона питания, схемы передвижения и т.д.?
слушал бы вместо того, чтобы читать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:42

  airmax78 написав:Уберите от экрана барабашова. В Днепре у кого-то сильно покращилось - приехали поделиться радостной новостью в Одессу.
Зображення


Мне такое никогда не потянуть, новое естественно а не с Приднестровья.
Номеров не видно - точно "АЕ..." или "КЕ..."?
Крупным планом фото жипа нема?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:42

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:точно, думаю ОВГЗ ещё год не протянут(

И куда люди понесут деньги?
Снижение ставок по доллардепо в свое время стало триггером решения о покупке.
Потом открылась тема с валютными колебаниями и гривнедепо, потом гривневые ОВГЗ при стабильном курсе. Неминуемое снижение ставок по ОВГЗ даст часть топлива для ракеты.


Когда банки сыпались десятками и люди выносили сбережения чето ракета не стартовала)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:44

  барабашов написав:
Мне такое никогда не потянуть, новое естественно а не с Приднестровья.
Номеров не видно - точно "АЕ..." или "КЕ..."?
Крупным планом фото жипа нема?

В Житомире делают реплики такого :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:49

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:точно, думаю ОВГЗ ещё год не протянут(

И куда люди понесут деньги?
Снижение ставок по доллардепо в свое время стало триггером решения о покупке.
Потом открылась тема с валютными колебаниями и гривнедепо, потом гривневые ОВГЗ при стабильном курсе. Неминуемое снижение ставок по ОВГЗ даст часть топлива для ракеты.


Когда банки сыпались десятками и люди выносили сбережения чето ракета не стартовала)))

Люди несли деньги застройщиком, что привело к строительному буму.
Сейчас люди побояться, да и смысла это делать по нынешним ценам уже мало.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51

  hume написав:
  sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?
А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.
Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащит :mrgreen: Ещё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина :mrgreen:
Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/
49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат
А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят.
Описание
Строительство будет завершено в конце 2020 года.

Жилой комплекс состоит из 56 студий площадью от 30 м² до 33 м² и 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².

Стоимость студий составляет от 149 000 € до 199 000 €, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €.
Па 5800 куойро.

Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.

В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.

Куда падать будем?

ПС
Низкоэтажное возле берлинской окружной с таблицей по разным квартирам, скоро построят. Налетай, торопись па 7 куе метр. Ок, низкоэтажное сравниваем с творениями КАН, тк низкоэтажное не развито.
https://www.ew-realestate.de/properties ... ilmersdorf

Ви не з тими країнами порівнюєте, треба з Болгарією та Латвією порівнювати і 20-30% ще відняти, бо ми в стані війни.
sinus
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51

  hume написав:Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком.

Дааа, было время.
Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе.
Сам в шоке был :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:55

  Dimar написав:
  hume написав:Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком.

Дааа, было время.
Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе.
Сам в шоке был :)

Надеюсь годик посидели на Кеше и в 2009 скупили пол-Печерска?
investorkiev
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