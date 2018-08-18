hume написав:

sinus написав: Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?

А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.

Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування. Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати?А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008.Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.

в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащитЕщё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из БерлинаМодный дом Берлина49 метров за 485 куойро па 10 куе квадратА вот менее модный домскоро сдача. В Ирпене поинтересне строят.ОписаниеСтроительство будет завершено в конце 2020 года.Жилой комплекс состоит из 56 студий площадьюи 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².Стоимость студий составляет от€, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €.Па 5800 куойро.Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.Куда падать будем?ПСНизкоэтажное возле берлинской окружной с таблицей по разным квартирам, скоро построят. Налетай, торопись па 7 куе метр. Ок, низкоэтажное сравниваем с творениями КАН, тк низкоэтажное не развито.