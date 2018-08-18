Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:точно, думаю ОВГЗ ещё год не протянут(
И куда люди понесут деньги? Снижение ставок по доллардепо в свое время стало триггером решения о покупке. Потом открылась тема с валютными колебаниями и гривнедепо, потом гривневые ОВГЗ при стабильном курсе. Неминуемое снижение ставок по ОВГЗ даст часть топлива для ракеты.
Когда банки сыпались десятками и люди выносили сбережения чето ракета не стартовала)))
Оранжевый-хит сезона написав:точно, думаю ОВГЗ ещё год не протянут(
И куда люди понесут деньги? Снижение ставок по доллардепо в свое время стало триггером решения о покупке. Потом открылась тема с валютными колебаниями и гривнедепо, потом гривневые ОВГЗ при стабильном курсе. Неминуемое снижение ставок по ОВГЗ даст часть топлива для ракеты.
Когда банки сыпались десятками и люди выносили сбережения чето ракета не стартовала)))
Люди несли деньги застройщиком, что привело к строительному буму. Сейчас люди побояться, да и смысла это делать по нынешним ценам уже мало.
sinus написав:Все так, але якщо уявити, що зараз 2007 р., то чи треба зараз покупати, чи час продавати? А зараз саме 2007, тільки після нього відразу буде 2020, в якому буде набагато гірше во всьому ніж в минулому 2008. Нас чекають дуже тяжкі часи і випробування.
в 2007 году, можем даже для большего понимания взять первую половину 2008 года, все становились в очередь за долларовым кредитом на вожделенные метры. Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком. Наверное до сих пор бремя тащит Ещё и ремонт переделывал. 110 куе за 42 квадрата. О каком 2007 вы ведёте речь. За вышеназванную сумму в течении последних двух трёх лет можно было взять двушку в практически любом новострое Печерска. А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/ 49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят. Описание Строительство будет завершено в конце 2020 года.
Жилой комплекс состоит из 56 студий площадью от 30 м² до 33 м² и 42 двух-, трех- и четырехкомнатных апартаментов площадью от 59 м² до 84 м².
Стоимость студий составляет от 149 000 € до 199 000 €, а стоимость апартаментов — от 219 000 € до 470 000 €. Па 5800 куойро.
Польшу обсудили, за 50куе можно было взять в "30 минутах езды" электричкой от Варшавы, но всё выкупили.
В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.
hume написав:Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком.
Дааа, было время. Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе. Сам в шоке был
hume написав:Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком.
Дааа, было время. Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе. Сам в шоке был
Надеюсь годик посидели на Кеше и в 2009 скупили пол-Печерска?
sinus написав:Що цікаве, в Польщі за 2 котлована ще на початку року зробив перші оплати, а зараз треба продовжувати сплачувати далі, розраховував на продаж квартир тут, а вони чогось без руху, а тим часом за цей час ті квартири в Польщі вже на 15% вище продаються, мабуть в кредит треба лізти, але надіюсь на продаж все ж таки тут.
Хотелось бы знать цену за метр и локацию (город, и центр/не центр)
Міста 2 : Варшава та Краков, але в Варшаві більше квартир. Райони-різні, все залежить біля чого такого цікавого є квартира, бо метро є тільки в Варшаві. Ціна, коли починав купляти першу квартиру ще в 2014 році була близько 1600 євро за квадрат у Кракові і 2000 в Варшаві, зараз в Кракові вже від 2000 за квадрат, в Варшаві від 2500.