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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:02
investorkiev написав: Dimar написав: hume написав:
Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком.
Дааа, было время.
Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе.
Сам в шоке был
Надеюсь годик посидели на Кеше и в 2009 скупили пол-Печерска?
Неее, в те годы была масса способов, как про@бать значительную часть бабла.
Так что меня не оминула чаша сия.
Но то дела давно минувших дней и все позади.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:04
sinus написав:
Ви не з тими країнами порівнюєте, треба з Болгарією та Латвією порівнювати і 20-30% ще відняти, бо ми в стані війни.
сравнивать надо с сербией
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:20
Dimar написав: investorkiev написав: Dimar написав:
Дааа, было время.
Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе.
Сам в шоке был
Надеюсь годик посидели на Кеше и в 2009 скупили пол-Печерска?
Неее, в те годы была масса способов, как про@бать значительную часть бабла.
Так что меня не оминула чаша сия.
Но то дела давно минувших дней и все позади.
Ну расскажите - это ж опыт.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:41
hume написав:
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В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.
В СПБ можно было за 70 взять трешку на Девяткино при последнем падении рубля. В этот кризис будет аналогично.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:55
investorkiev написав:
Зы: сочусьвую вашему влету в 2008, надеюсь хоть не в валютную ипотеку покупали?
Нет, тогда источник финансирования был из продажи квартиры в другом районе, поэтому единственное что потеряли - время и нервы на завершение сделки, уж больно сложно тогда было. Несколько приходилось искать нового покупателя из-за того что продавцы повышали цены с мотивацией типа "нам тут больше предложили"
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:58
при чем Берлин к Киеву?! До 2008 сравнивали чтобы доказать что цены в Киеве слишком большие, теперь для чего?! Я тогда писал большой обзор рынка недвижки в Германии и Берлине в частности, могу найти. Сечас ситуция совсем другая - в Германии рекордно низкие ставки кредитов, народ гребет бетон что скаженный, в Берлине началась гонка цен в 2010 примерно, спусковым крючком стал переезд испанцев, в 2012 ехал с аналитиком рынка в машине, разговорились, он называл это пузырём и заявлял что серьезные инвесторы уносят ноги, с тех пор цена выросла больше чем в 2 раза... Инвесторы из Великобритании скупали кварталами - с вертолетов выберали, по телеку показывали как это происходит. Как это к Киеву относится? никак....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:05
airmax78 написав:
Ну расскажите - это ж опыт.
А нужно ли? Ну ОК.
Во-первых, тоже была вера в "самую красивую валюту" - гривну.
Потом как олень бегал откупал часть вначале по 5,80 и думал, что это пидпысздесь (с), потом по 6,50. Ну и эпопея с Укрпромбанком - когда положенные туда гривны по 5 забрал аж в декабре 2009 при курсе за 8.
Еще была грандиозная история. Инвестиционные фонды! Блестящие перспективы, манящие проценты роста на исторических графиках.
Ну а когда в самом начале 2008 года удалось на открытиях двух фондов не к ночи будь помянутой КУА Конкорд Капитал по-легкому срубить (и зафиксировать!) 12 куе буквально за полтора месяца, казалось, что поймал бога за бороду и вот он - грааль!
Но не тут-то было. Это как раз был пик роста рынка акций, после чего уверенно посыпались вниз. Вначале снижение цен съело заработанную прибыль, потом некоторое снижение летом 2008 года компенсировалось укреплением гривны до 4,6 и давало иллюзию, что ничего страшного, по потом все обвалилось резко и одновременно - и курс, и цены. Хорошо хоть летом из некоторых фондов повыходил с убытком. Но не всех, к сожалению.
Потом, кстати, в конце 2009 и 2010 удалось значительную часть потерь отбить. Но не все.
Но в целом опыт получился хороший. Дорогой (в нижней точке было около -50% капитала в валюте - даже не знаю, как умом не двинулся, но как не странно, довольно философски все воспринимал, хоть и остался на тот момент без недвиги). Но хороший опыт. Свои ошибки как-то лучше "заходят"
В результате в последний кризис 2013-2015 максимальная просадка капитала не превысила 6%.
Вот такая вот исповедь
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