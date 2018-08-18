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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1938193919401941

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:02

  investorkiev написав:
  Dimar написав:
  hume написав:Когда я листал журналы про недвижимость я, без приписки города, с трудом понимал о каком городе речь, Лондон, Париж, Барса, или всё таки Киев. У меня знакомый, весной/летом 2008, на краснозвёздном проспекте за 110 куе (или около того) взял двуху хруща на последнем этаже с текущим потолком.

Дааа, было время.
Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе.
Сам в шоке был :)

Надеюсь годик посидели на Кеше и в 2009 скупили пол-Печерска?

Неее, в те годы была масса способов, как про@бать значительную часть бабла.
Так что меня не оминула чаша сия. :( :)
Но то дела давно минувших дней и все позади.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:04

  sinus написав:Ви не з тими країнами порівнюєте, треба з Болгарією та Латвією порівнювати і 20-30% ще відняти, бо ми в стані війни.


сравнивать надо с сербией
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:20

  Dimar написав:
  investorkiev написав:
  Dimar написав:Дааа, было время.
Я в конце 2007 года продал трешку на Виноградаре в панельной новостройке (2004 года выпуска). Двухуровневая, 92 метра. С ремонтом. 300 тыс. уе.
Сам в шоке был :)

Надеюсь годик посидели на Кеше и в 2009 скупили пол-Печерска?

Неее, в те годы была масса способов, как про@бать значительную часть бабла.
Так что меня не оминула чаша сия. :( :)
Но то дела давно минувших дней и все позади.

Ну расскажите - это ж опыт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:41

  hume написав:[

В Москве на сегодня за 110 куе можно взять малогабаритную двуху за МКАДом. Про центр мордора можно вообще забыть, это за гранью зла.

В СПБ можно было за 70 взять трешку на Девяткино при последнем падении рубля. В этот кризис будет аналогично.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Зы: сочусьвую вашему влету в 2008, надеюсь хоть не в валютную ипотеку покупали?

Нет, тогда источник финансирования был из продажи квартиры в другом районе, поэтому единственное что потеряли - время и нервы на завершение сделки, уж больно сложно тогда было. Несколько приходилось искать нового покупателя из-за того что продавцы повышали цены с мотивацией типа "нам тут больше предложили" :)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:А что же мы имеем по Европе, ну вот пара вариантов из Берлина :mrgreen:
Модный дом Берлина https://tranio.ru/germany/adt/1762749/
49 метров за 485 куойро па 10 куе квадрат
А вот менее модный дом https://tranio.ru/germany/adt/1802856/ скоро сдача. В Ирпене поинтересне строят.
Описание
Строительство будет завершено в конце 2020 года.


при чем Берлин к Киеву?! До 2008 сравнивали чтобы доказать что цены в Киеве слишком большие, теперь для чего?! Я тогда писал большой обзор рынка недвижки в Германии и Берлине в частности, могу найти. Сечас ситуция совсем другая - в Германии рекордно низкие ставки кредитов, народ гребет бетон что скаженный, в Берлине началась гонка цен в 2010 примерно, спусковым крючком стал переезд испанцев, в 2012 ехал с аналитиком рынка в машине, разговорились, он называл это пузырём и заявлял что серьезные инвесторы уносят ноги, с тех пор цена выросла больше чем в 2 раза... Инвесторы из Великобритании скупали кварталами - с вертолетов выберали, по телеку показывали как это происходит. Как это к Киеву относится? никак....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:05

  airmax78 написав:Ну расскажите - это ж опыт.

А нужно ли? Ну ОК.
Во-первых, тоже была вера в "самую красивую валюту" - гривну.
Потом как олень бегал откупал часть вначале по 5,80 и думал, что это пидпысздесь (с), потом по 6,50. Ну и эпопея с Укрпромбанком - когда положенные туда гривны по 5 забрал аж в декабре 2009 при курсе за 8.

Еще была грандиозная история. Инвестиционные фонды! Блестящие перспективы, манящие проценты роста на исторических графиках.
Ну а когда в самом начале 2008 года удалось на открытиях двух фондов не к ночи будь помянутой КУА Конкорд Капитал по-легкому срубить (и зафиксировать!) 12 куе буквально за полтора месяца, казалось, что поймал бога за бороду и вот он - грааль! :P

Но не тут-то было. Это как раз был пик роста рынка акций, после чего уверенно посыпались вниз. Вначале снижение цен съело заработанную прибыль, потом некоторое снижение летом 2008 года компенсировалось укреплением гривны до 4,6 и давало иллюзию, что ничего страшного, по потом все обвалилось резко и одновременно - и курс, и цены. Хорошо хоть летом из некоторых фондов повыходил с убытком. Но не всех, к сожалению.
Потом, кстати, в конце 2009 и 2010 удалось значительную часть потерь отбить. Но не все.

Но в целом опыт получился хороший. Дорогой (в нижней точке было около -50% капитала в валюте - даже не знаю, как умом не двинулся, но как не странно, довольно философски все воспринимал, хоть и остался на тот момент без недвиги). Но хороший опыт. Свои ошибки как-то лучше "заходят" :)
В результате в последний кризис 2013-2015 максимальная просадка капитала не превысила 6%.

Вот такая вот исповедь :)
Dimar
 
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