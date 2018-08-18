Додано: Пон 07 жов, 2019 16:05

airmax78 написав: Ну расскажите - это ж опыт. Ну расскажите - это ж опыт.

А нужно ли? Ну ОК.Во-первых, тоже была вера в "самую красивую валюту" - гривну.Потом как олень бегал откупал часть вначале по 5,80 и думал, что это пидпысздесь (с), потом по 6,50. Ну и эпопея с Укрпромбанком - когда положенные туда гривны по 5 забрал аж в декабре 2009 при курсе за 8.Еще была грандиозная история. Инвестиционные фонды! Блестящие перспективы, манящие проценты роста на исторических графиках.Ну а когда в самом начале 2008 года удалось на открытиях двух фондов не к ночи будь помянутой КУА Конкорд Капитал по-легкому срубить (и зафиксировать!) 12 куе буквально за полтора месяца, казалось, что поймал бога за бороду и вот он - грааль!Но не тут-то было. Это как раз был пик роста рынка акций, после чего уверенно посыпались вниз. Вначале снижение цен съело заработанную прибыль, потом некоторое снижение летом 2008 года компенсировалось укреплением гривны до 4,6 и давало иллюзию, что ничего страшного, по потом все обвалилось резко и одновременно - и курс, и цены. Хорошо хоть летом из некоторых фондов повыходил с убытком. Но не всех, к сожалению.Потом, кстати, в конце 2009 и 2010 удалось значительную часть потерь отбить. Но не все.Но в целом опыт получился хороший. Дорогой (в нижней точке было около -50% капитала в валюте - даже не знаю, как умом не двинулся, но как не странно, довольно философски все воспринимал, хоть и остался на тот момент без недвиги). Но хороший опыт. Свои ошибки как-то лучше "заходят"В результате в последний кризис 2013-2015 максимальная просадка капитала не превысила 6%.Вот такая вот исповедь