Додано: Пон 07 жов, 2019 15:04

sinus написав: Ви не з тими країнами порівнюєте, треба з Болгарією та Латвією порівнювати і 20-30% ще відняти, бо ми в стані війни. Ви не з тими країнами порівнюєте, треба з Болгарією та Латвією порівнювати і 20-30% ще відняти, бо ми в стані війни.



сравнивать надо с сербией сравнивать надо с сербией

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.