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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:56
flyman написав:
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Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.
Вы надёжно спрятаны в полуподвале. Набрал бы с десяток тогда и сдавал бы таким же..
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:02
Dimar написав: airmax78 написав:
Ну расскажите - это ж опыт.
Вот такая вот исповедь
Так это ж этапы большого пути. Ну кто здесь в свое время не вляпался в инвест фонды, поднимите руку? Вопрос только в сумме. В моем половину денег тупо с3.14здили прямо при размещении. И год или полтора это скрывали.
Реально у нашего фондового рынка был шанс в 2007-2008 гг стать цивилизованным. Люди были готовы. Но, к сожалению, на рынке в тот момент преобладали проходимцы и мошенники. Теперь даже и не знаю, будет ли когда-нибудь у украинского фондового рынка второй шанс.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:07
flyman написав:
...Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.
кэш можно запихнуть в тот замечательный диван.
на него всё равно никто даже ср..ть не сядет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:20
airmax78 написав:
Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Офисному планктону не понять марафонцев
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:27
hume написав: flyman написав:
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Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.
Вы надёжно спрятаны в полуподвале. Набрал бы с десяток тогда и сдавал бы таким же..
як варіант
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:48
flyman написав:
Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.
onegold com глянь.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:55
Kostia написав: airmax78 написав:
Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Офисному планктону не понять марафонцев
Марафонцев я очень хорошо понимаю: им куда покажешь - туда они и бегут, главное чтобы подальше. Не могу понять городские власти.
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airmax78
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:56
Понаехал написав: flyman написав:
Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.
onegold com глянь.
В чем преимущества перед ETF, тем же IAU или GLD?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:04
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Офисному планктону не понять марафонцев
Марафонцев я очень хорошо понимаю: им куда покажешь - туда они и бегут, главное чтобы подальше. Не могу понять городские власти.
Представляю Вас на посту мера Киева: марафонцев убрать, автомобили на газоны и тротуары, парки заасвальтировать...
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