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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1939194019411942

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:56

  flyman написав:[
Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

Вы надёжно спрятаны в полуподвале. Набрал бы с десяток тогда и сдавал бы таким же..
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:02

  Dimar написав:
  airmax78 написав:Ну расскажите - это ж опыт.


Вот такая вот исповедь :)

Так это ж этапы большого пути. Ну кто здесь в свое время не вляпался в инвест фонды, поднимите руку? Вопрос только в сумме. В моем половину денег тупо с3.14здили прямо при размещении. И год или полтора это скрывали.
Реально у нашего фондового рынка был шанс в 2007-2008 гг стать цивилизованным. Люди были готовы. Но, к сожалению, на рынке в тот момент преобладали проходимцы и мошенники. Теперь даже и не знаю, будет ли когда-нибудь у украинского фондового рынка второй шанс.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:07

  flyman написав:...Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

кэш можно запихнуть в тот замечательный диван.
на него всё равно никто даже ср..ть не сядет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:20

  airmax78 написав:Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.

Офисному планктону не понять марафонцев
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:27

  hume написав:
  flyman написав:[
Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

Вы надёжно спрятаны в полуподвале. Набрал бы с десяток тогда и сдавал бы таким же..

як варіант
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:48

  flyman написав:Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

onegold com глянь.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:55

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.

Офисному планктону не понять марафонцев

Марафонцев я очень хорошо понимаю: им куда покажешь - туда они и бегут, главное чтобы подальше. Не могу понять городские власти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:56

  Понаехал написав:
  flyman написав:Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

onegold com глянь.

В чем преимущества перед ETF, тем же IAU или GLD?
LordEmerald
 
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