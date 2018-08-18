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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:09
LordEmerald написав: Понаехал написав: flyman написав:
Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.
onegold com глянь.
В чем преимущества перед ETF, тем же IAU или GLD?
В том, что в любой момент отправят по почте золотишко. Для меня это большой плюс. В течении 2-3х дней смогу пощупать при желании свое золото.
ну и надежность. это ж от apmex и этим все сказано.
По поводу GLD и IAU ...А разве налоговые резиденты Украины имеют право торговать? Когда я уезжал еще тербовались лицензии, которые очень тяжело было получить.
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Понаехал
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:12
trololo
Дельта банк 180 тыс.грн превышение лимита фонда гарантирования. И ФИ на 80 тыс.грн превышение.
Изначально превышение было намного выше, часть удалось вывести, но не все к сожалению.Итого влет около 10 куе.
Был еще влет на укр.бирже на 12 куе но потом отбил его.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:23
trololo
Середина Декабря 2013го года, продал всю наличную валюту и занес в банк на годовой гривневый депозит
Хорошо что хоть банк не накрылся, Укргаз.
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vladus17
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:30
vladus17
я такое даже не считаю
Там влет ого-го какой.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:37
Понаехал Имеют право. До 50тыс. долл./год.
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LordEmerald
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:46
zzzzzz написав:vladus17
я такое даже не считаю
Там влет ого-го какой.
Нужно считать процент попадалова от общего капитала на тот момент.
То были все мои деньги, весь мой капитал.
Движимого - недвижимого имущества во владении не имел.
Итого потеря около 66%
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:50
Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.
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airmax78
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55
airmax78 написав:
Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.
це скільки 10% активів чи ще менше?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:56
flyman написав: airmax78 написав:
Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.
це скільки 10% активів чи ще менше?
Ага, если бы.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 19:06
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.
це скільки 10% активів чи ще менше?
Ага, если бы.
но ти ж потім откупився, і взяв щось луччє галасухи, хіба нє?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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