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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1941194219431944>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:09

  LordEmerald написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

onegold com глянь.

В чем преимущества перед ETF, тем же IAU или GLD?

В том, что в любой момент отправят по почте золотишко. Для меня это большой плюс. В течении 2-3х дней смогу пощупать при желании свое золото. :oops:
ну и надежность. это ж от apmex и этим все сказано.
По поводу GLD и IAU ...А разве налоговые резиденты Украины имеют право торговать? Когда я уезжал еще тербовались лицензии, которые очень тяжело было получить.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:12

trololo
Дельта банк 180 тыс.грн превышение лимита фонда гарантирования. И ФИ на 80 тыс.грн превышение.
Изначально превышение было намного выше, часть удалось вывести, но не все к сожалению.Итого влет около 10 куе.

Был еще влет на укр.бирже на 12 куе но потом отбил его.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:23

trololo Середина Декабря 2013го года, продал всю наличную валюту и занес в банк на годовой гривневый депозит :mrgreen:

Хорошо что хоть банк не накрылся, Укргаз.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:30

vladus17
я такое даже не считаю :mrgreen:
Там влет ого-го какой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:37

Понаехал Имеют право. До 50тыс. долл./год.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:46

  zzzzzz написав:vladus17
я такое даже не считаю :mrgreen:
Там влет ого-го какой.

Нужно считать процент попадалова от общего капитала на тот момент.
То были все мои деньги, весь мой капитал.
Движимого - недвижимого имущества во владении не имел.
Итого потеря около 66%
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55

  airmax78 написав:Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.

це скільки 10% активів чи ще менше?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:56

  flyman написав:
  airmax78 написав:Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.

це скільки 10% активів чи ще менше?

Ага, если бы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:06

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Напишу только два слова чтобы на повторяться: "Голосуха. Полтосик."
Рыдания.

це скільки 10% активів чи ще менше?

Ага, если бы.

но ти ж потім откупився, і взяв щось луччє галасухи, хіба нє?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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