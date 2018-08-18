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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
це скільки 10% активів чи ще менше?
Ага, если бы.
но ти ж потім откупився, і взяв щось луччє галасухи, хіба нє?
Так мы же про попадосы. А то уже совсем другая история.
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