RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1942194319441945>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:це скільки 10% активів чи ще менше?

Ага, если бы.

но ти ж потім откупився, і взяв щось луччє галасухи, хіба нє?

Так мы же про попадосы. А то уже совсем другая история.
airmax78
 
Повідомлень: 31950
З нами з: 25.10.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 3687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  airmax78 написав:Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.

Офисному планктону не понять марафонцев
Среди марафонцев "планктона", наверное, большинство
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25665
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6035 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
hume
 
Повідомлень: 5913
З нами з: 27.12.12
Подякував: 528 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
Ну не всем же покупателям все же регулярно надо ехать именно в час пик на правый берег
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25665
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6035 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:34

  Faceless написав:
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
Ну не всем же покупателям все же регулярно надо ехать именно в час пик на правый берег

В процентах не скажу, но после поездки вместе с трафиком я бы не выдержал такое каждый день. Поезда метро просто берут штурмом.

Ладно левобережка, русановка, березняки, народ выскакивает прямо на мосты, а мосты в центр. Жителям Трои и Позняков нужно пробираться ещё к мостам, а после них опять затык. Даже после преодоления этого квеста и форсирования южного и северного ты блл всё равно на окраине :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 5913
З нами з: 27.12.12
Подякував: 528 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:36

  LordEmerald написав:Понаехал Имеют право. До 50тыс. долл./год.

Вообще без лицензии? О_о
Это действительно правда?
Тогда чего команду Зе ругают? Либерализация на лицо.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:44

  Понаехал написав:
  LordEmerald написав:Понаехал Имеют право. До 50тыс. долл./год.

Вообще без лицензии? О_о
Это действительно правда?
Тогда чего команду Зе ругают? Либерализация на лицо.

Вообще без лицензии. Зашел в инет-банкинг нажал пару кнопок - через час деньги у брокера. Никому дела нет. Как в цивилизациях).
На 100% не уверен, но по-моему это еще до Зе приняли.
LordEmerald
 
Повідомлень: 38
З нами з: 02.05.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Faceless написав:
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
Ну не всем же покупателям все же регулярно надо ехать именно в час пик на правый берег

В процентах не скажу, но после поездки вместе с трафиком я бы не выдержал такое каждый день. Поезда метро просто берут штурмом.

Ладно левобережка, русановка, березняки, народ выскакивает прямо на мосты, а мосты в центр. Жителям Трои и Позняков нужно пробираться ещё к мостам, а после них опять затык. Даже после преодоления этого квеста и форсирования южного и северного ты блл всё равно на окраине :mrgreen:


А Галя то балувана.


«комфорт таун офіційни сайт.
Месторасположение

На расстоянии 300 м от комплекса, уютно упрятавшегося вглубь жилого квартала, находится крупный транспортный узел, из которого можно добраться практически в любую точку города. Дорога до центра столицы займет 15 минут, до станций метро «Дарница» и «Левобережная» - 5 минут.»


Так шо не видумуйте. 15 хвилин.:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14775
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51

  LordEmerald написав:Вообще без лицензии. Зашел в инет-банкинг нажал пару кнопок - через час деньги у брокера. Никому дела нет. Как в цивилизациях).
На 100% не уверен, но по-моему это еще до Зе приняли.

молодцы те кто принял(мне все равно какая команда).
а самому можно выступать брокером с Украинским паспортом?
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа (2этажные кровати, общий туалет, душ и кухня на этаже), остальное - комнаты по 12-20 метров (типа гостинки коридорного типа).

Что скажете, какие подводные камни?
Какие локации посоветуете?
Может лучше казарменные этажи не делать, а все разбить на камеры по 12-18 метров?
Как можно максимизировать прибыль? Может открыть на 1 этаже наливайку?

Буду благодарен за мысли по этому поводу.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 06.03.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1942194319441945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16524 2607693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 20:56
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7941
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.