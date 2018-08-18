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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
це скільки 10% активів чи ще менше?
Ага, если бы.
но ти ж потім откупився, і взяв щось луччє галасухи, хіба нє?
Так мы же про попадосы. А то уже совсем другая история.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 19:51
Kostia написав: airmax78 написав:
Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Офисному планктону не понять марафонцев
Среди марафонцев "планктона", наверное, большинство
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Додано: Пон 07 жов, 2019 19:55
Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:02
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
Ну не всем же покупателям все же регулярно надо ехать именно в час пик на правый берег
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:34
Faceless написав:
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
Ну не всем же покупателям все же регулярно надо ехать именно в час пик на правый берег
В процентах не скажу, но после поездки вместе с трафиком я бы не выдержал такое каждый день. Поезда метро просто берут штурмом.
Ладно левобережка, русановка, березняки, народ выскакивает прямо на мосты, а мосты в центр. Жителям Трои и Позняков нужно пробираться ещё к мостам, а после них опять затык. Даже после преодоления этого квеста и форсирования южного и северного ты блл всё равно на окраине
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:36
LordEmerald написав:Понаехал
Имеют право. До 50тыс. долл./год.
Вообще без лицензии? О_о
Это действительно правда?
Тогда чего команду Зе ругают? Либерализация на лицо.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:44
Понаехал написав: LordEmerald написав:Понаехал
Имеют право. До 50тыс. долл./год.
Вообще без лицензии? О_о
Это действительно правда?
Тогда чего команду Зе ругают? Либерализация на лицо.
Вообще без лицензии. Зашел в инет-банкинг нажал пару кнопок - через час деньги у брокера. Никому дела нет. Как в цивилизациях).
На 100% не уверен, но по-моему это еще до Зе приняли.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:45
hume написав: Faceless написав:
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
Ну не всем же покупателям все же регулярно надо ехать именно в час пик на правый берег
В процентах не скажу, но после поездки вместе с трафиком я бы не выдержал такое каждый день. Поезда метро просто берут штурмом.
Ладно левобережка, русановка, березняки, народ выскакивает прямо на мосты, а мосты в центр. Жителям Трои и Позняков нужно пробираться ещё к мостам, а после них опять затык. Даже после преодоления этого квеста и форсирования южного и северного ты блл всё равно на окраине
А Галя то балувана.
«комфорт таун офіційни сайт.
Месторасположение
На расстоянии 300 м от комплекса, уютно упрятавшегося вглубь жилого квартала, находится крупный транспортный узел, из которого можно добраться практически в любую точку города. Дорога до центра столицы займет 15 минут, до станций метро «Дарница» и «Левобережная» - 5 минут.»
Так шо не видумуйте. 15 хвилин.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51
LordEmerald написав:
Вообще без лицензии. Зашел в инет-банкинг нажал пару кнопок - через час деньги у брокера. Никому дела нет. Как в цивилизациях).
На 100% не уверен, но по-моему это еще до Зе приняли.
молодцы те кто принял(мне все равно какая команда).
а самому можно выступать брокером с Украинским паспортом?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51
Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа (2этажные кровати, общий туалет, душ и кухня на этаже), остальное - комнаты по 12-20 метров (типа гостинки коридорного типа).
Что скажете, какие подводные камни?
Какие локации посоветуете?
Может лучше казарменные этажи не делать, а все разбить на камеры по 12-18 метров?
Как можно максимизировать прибыль? Может открыть на 1 этаже наливайку?
Буду благодарен за мысли по этому поводу.
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