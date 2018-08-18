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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:59
Понаехал написав:
самому можно выступать брокером с Украинским паспортом
Честно говоря не совсем понял вопрос. Биржевым брокером на американской бирже? Не знаю, это уже наврное вопрос к американской бирже. У меня такого желания пока не возникало.
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LordEmerald
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Пон 07 жов, 2019 20:56
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