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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1942194319441945

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:самому можно выступать брокером с Украинским паспортом

Честно говоря не совсем понял вопрос. Биржевым брокером на американской бирже? Не знаю, это уже наврное вопрос к американской бирже. У меня такого желания пока не возникало.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:03

  LordEmerald написав:
  Понаехал написав:самому можно выступать брокером с Украинским паспортом

Честно говоря не совсем понял вопрос. Биржевым брокером на американской бирже? Не знаю, это уже наврное вопрос к американской бирже. У меня такого желания пока не возникало.

Имелось в виду может ли сам покупать/ продавать на бирже. Но не заворачивайтесь, если не интересовались. В любом случае интересная инфа для меня. Спасибо. :)
Понаехал
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