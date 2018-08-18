Честно говоря не совсем понял вопрос. Биржевым брокером на американской бирже? Не знаю, это уже наврное вопрос к американской бирже. У меня такого желания пока не возникало.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:03
Имелось в виду может ли сам покупать/ продавать на бирже. Но не заворачивайтесь, если не интересовались. В любом случае интересная инфа для меня. Спасибо.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:14
1. Покупать как частное лицо или предприятие?
2. Строить и вводить в эксплуатацию как "нежилое"? Если легально хостел, то только так. Если как нежилое, то как в акте на землю значится "цільове призначення землі"?
3. Если не будет возможности врезаться в центральную канализацию, нет смысла рассматривать ............................................................................................................................................
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошая новость, арестовали пашинского
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:24
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не, Троя на самом деле очень даже пригодная для авто. Широкие проспекты с минимумом светофоров связывают с центром. Проехав мост попадаешь на достаточно красивую Набережную. Всю дорогу сопровождают хорошие пейзажи.
К примеру если ехать с Веника на Подол то по времени будет ровно столько же, сколько с Троещины, но при этом по разваленым промзонам по узким улицам со светофорами)))
Когда достроят мост то с Троещины на Подол можно будет попасть еще быстрее и проще.
У Трои ток одна проблема - когда на мосту или около него ДТП.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:42
Строить как жилой дом разумеется, так и оформлять. Все коммуникации центализованы- это ж как жилой дом в Киеве.
Оформление как ФОП, по долям чтоб было меньше 100кв.м на каждого.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересные времена настают.
Чем-то напоминает шутки гаранта на тему гаишников.
"Глава ГФС Сергей Верланов довел до бунта столичных налоговиков: чиновника обвиняют в присвоении миллионов"
Больше информации на портале Антикор:
UPD. На прошлой неделе всех подписавших, более полусотни... уволили.
И, как-то ничего в "независимых" СМИ, ни по одному каналу...
Как думаете, кто в конечном итоге будет платить за этот ЗЕленый праздник?
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