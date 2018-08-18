RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1942194319441945

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:самому можно выступать брокером с Украинским паспортом

Честно говоря не совсем понял вопрос. Биржевым брокером на американской бирже? Не знаю, это уже наврное вопрос к американской бирже. У меня такого желания пока не возникало.
LordEmerald
 
Повідомлень: 38
З нами з: 02.05.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:03

  LordEmerald написав:
  Понаехал написав:самому можно выступать брокером с Украинским паспортом

Честно говоря не совсем понял вопрос. Биржевым брокером на американской бирже? Не знаю, это уже наврное вопрос к американской бирже. У меня такого желания пока не возникало.

Имелось в виду может ли сам покупать/ продавать на бирже. Но не заворачивайтесь, если не интересовались. В любом случае интересная инфа для меня. Спасибо. :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3438
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:14

  investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа (2этажные кровати, общий туалет, душ и кухня на этаже), остальное - комнаты по 12-20 метров (типа гостинки коридорного типа).

Что скажете, какие подводные камни?

1. Покупать как частное лицо или предприятие?
2. Строить и вводить в эксплуатацию как "нежилое"? Если легально хостел, то только так. Если как нежилое, то как в акте на землю значится "цільове призначення землі"?
3. Если не будет возможности врезаться в центральную канализацию, нет смысла рассматривать ............................................................................................................................................ :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 06.05.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошая новость, арестовали пашинского
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20329
З нами з: 20.04.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Хорошая новость, арестовали пашинского

Зато отпустили Ефремова и многих других сепаратистов.
Sanna
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 17.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Жителям Трои и Позняков нужно пробираться ещё к мостам, а после них опять затык. Даже после преодоления этого квеста и форсирования южного и северного ты блл всё равно на окраине :mrgreen:

Не, Троя на самом деле очень даже пригодная для авто. Широкие проспекты с минимумом светофоров связывают с центром. Проехав мост попадаешь на достаточно красивую Набережную. Всю дорогу сопровождают хорошие пейзажи.
К примеру если ехать с Веника на Подол то по времени будет ровно столько же, сколько с Троещины, но при этом по разваленым промзонам по узким улицам со светофорами)))
Когда достроят мост то с Троещины на Подол можно будет попасть еще быстрее и проще.
У Трои ток одна проблема - когда на мосту или около него ДТП.
Santehnik
 
Повідомлень: 107
З нами з: 17.05.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:42

  vhata написав:
  investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа (2этажные кровати, общий туалет, душ и кухня на этаже), остальное - комнаты по 12-20 метров (типа гостинки коридорного типа).

Что скажете, какие подводные камни?

1. Покупать как частное лицо или предприятие?
2. Строить и вводить в эксплуатацию как "нежилое"? Если легально хостел, то только так. Если как нежилое, то как в акте на землю значится "цільове призначення землі"?
3. Если не будет возможности врезаться в центральную канализацию, нет смысла рассматривать ............................................................................................................................................ :)


Строить как жилой дом разумеется, так и оформлять. Все коммуникации центализованы- это ж как жилой дом в Киеве.
Оформление как ФОП, по долям чтоб было меньше 100кв.м на каждого.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 06.03.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Хорошая новость, арестовали пашинского


Зображення
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 06.03.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересные времена настают.
Чем-то напоминает шутки гаранта на тему гаишников.

"Глава ГФС Сергей Верланов довел до бунта столичных налоговиков: чиновника обвиняют в присвоении миллионов"
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332485- ... _millionov

UPD. На прошлой неделе всех подписавших, более полусотни... уволили.
И, как-то ничего в "независимых" СМИ, ни по одному каналу...

Как думаете, кто в конечном итоге будет платить за этот ЗЕленый праздник?
_Mykola_
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 09.02.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1942194319441945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16524 2607836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 20:56
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7942
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron