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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1942194319441945

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:01

  flyman написав:...Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

Соль, спички, мыло.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересные времена настают.
Чем-то напоминает шутки гаранта на тему гаишников.

"Глава ГФС Сергей Верланов довел до бунта столичных налоговиков: чиновника обвиняют в присвоении миллионов"
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332485- ... _millionov

UPD. На прошлой неделе всех подписавших, более полусотни... уволили.
И, как-то ничего в "независимых" СМИ, ни по одному каналу...

Как думаете, кто в конечном итоге будет платить за этот ЗЕленый праздник?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:32

Считаю, что когда на Теремках, Троещине, Позняках и ДВРЗ будут досками заколачивать окна, на Печерске будет всё еще теплиться жизнь. Покупайте на Печерске.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из комментов к обзору КТ:
Зображення
Трибекина ракета высадит в Киеве еще много таких космонавтов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 23:09

  airmax78 написав:Из комментов к обзору КТ:

Трибекина ракета высадит в Киеве еще много таких космонавтов.


Безусловно. Снова войдут в моду эти тряпки:
https://pikabu.ru/story/otkuda_poshlo_v ... mi_3562912

А шо поделаешь, Макс, социальная неоднородность - это бич.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся.

Трибека, так каковы ожидаемые параметры ракеты?
+20%? +30? +50?


И ещё:

Укрбуд Девелопмент купили топ-менеджер малоизвестной компании и аграрный бизнесмен
Доли в строительной корпорации Укрбуд Девелопмент купили Евгений Дикин и Василий Полевой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе Youcontrol.

В реестре указано, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.


Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс", которая специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.

Полевой является совладельцем аграрной компании Хмельница Зернотрейд и кооператива Садовое общество "Серпень".
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 00:34

  investorkiev написав:Как можно максимизировать прибыль? Может открыть на 1 этаже наливайку?

Буду благодарен за мысли по этому поводу.

Обязательно оставить место под Космолот!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 00:38

  vhata написав:3. Если не будет возможности врезаться в центральную канализацию, нет смысла рассматривать

99% автомоек Киева сливают стоки в ливневку. Почему нельзя то же самое в хостеле сделать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 01:00

  Corpocrator написав:Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся.

Трибека, так каковы ожидаемые параметры ракеты?
+20%? +30? +50?


И ещё:

Укрбуд Девелопмент купили топ-менеджер малоизвестной компании и аграрный бизнесмен
Доли в строительной корпорации Укрбуд Девелопмент купили Евгений Дикин и Василий Полевой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе Youcontrol.

В реестре указано, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.


Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс", которая специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.

Полевой является совладельцем аграрной компании Хмельница Зернотрейд и кооператива Садовое общество "Серпень".

вангую +20% к октябрю 2020
Оранжевый-хит сезона
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