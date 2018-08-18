Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся.
Трибека, так каковы ожидаемые параметры ракеты? +20%? +30? +50?
И ещё:
Укрбуд Девелопмент купили топ-менеджер малоизвестной компании и аграрный бизнесмен Доли в строительной корпорации Укрбуд Девелопмент купили Евгений Дикин и Василий Полевой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе Youcontrol.
В реестре указано, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.
Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс", которая специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.
Полевой является совладельцем аграрной компании Хмельница Зернотрейд и кооператива Садовое общество "Серпень".
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator написав:Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся.
Трибека, так каковы ожидаемые параметры ракеты? +20%? +30? +50?
И ещё:
Укрбуд Девелопмент купили топ-менеджер малоизвестной компании и аграрный бизнесмен Доли в строительной корпорации Укрбуд Девелопмент купили Евгений Дикин и Василий Полевой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе Youcontrol.
В реестре указано, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.
Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс", которая специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.
Полевой является совладельцем аграрной компании Хмельница Зернотрейд и кооператива Садовое общество "Серпень".