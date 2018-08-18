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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1944194519461947>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вдруг кому интересно будет для общего образования. Мой шеф индус снимал дом на протяжении 3х лет. Сколько платил точно не скажу, но дом стоит около 350к. Дети взрослые съехали, животных нет. После того как съехал, получил счёт на ремонт на 5к+ 2к депозита первоначального. Вот как хозяин перекрашивает стены и меняет ковёр на полу. :) судится - будет дороже и не факт что выиграет. Лендлорд - красава. Вот такого надо Максу. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:55

  Понаехал написав:Вдруг кому интересно будет для общего образования. Мой шеф индус снимал дом на протяжении 3х лет. Сколько платил точно не скажу, но дом стоит около 350к. Дети взрослые съехали, животных нет. После того как съехал, получил счёт на ремонт на 5к+ 2к депозита первоначального. Вот как хозяин перекрашивает стены и меняет ковёр на полу. :) судится - будет дороже и не факт что выиграет. Лендлорд - красава. Вот такого надо Максу. :)


Правильно сделал - индусы сами воняют благовониями и еще и все обкуривают ими в квартире, как после них привести дом в нормальное состояние? я в Индии когда была в отеле, когда первый раз зашла в лобби - чуть сознание не потеряла, практически дышать нечем было от этих благовоний. Фе!
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 08 жов, 2019 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:Вдруг кому интересно будет для общего образования. Мой шеф индус снимал дом на протяжении 3х лет. Сколько платил точно не скажу, но дом стоит около 350к. Дети взрослые съехали, животных нет. После того как съехал, получил счёт на ремонт на 5к+ 2к депозита первоначального. Вот как хозяин перекрашивает стены и меняет ковёр на полу. :) судится - будет дороже и не факт что выиграет. Лендлорд - красава. Вот такого надо Максу. :)
Он же небось плов ванной готовил.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:56

  artlife написав:
  flyman написав:...Шас от чувствую знову гахне, а в який актив ховатись - хз.

Соль, спички, мыло.

на яку сумму?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:57

  investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа (2этажные кровати, общий туалет, душ и кухня на этаже), остальное - комнаты по 12-20 метров (типа гостинки коридорного типа).

Что скажете, какие подводные камни?
Какие локации посоветуете?
Может лучше казарменные этажи не делать, а все разбить на камеры по 12-18 метров?
Как можно максимизировать прибыль? Может открыть на 1 этаже наливайку?

Буду благодарен за мысли по этому поводу.


Вешаешь на хостел 5 звезд, открываешь казино,стрип-клуб. Отдельные комнаты переделываешь для комнаты свиданий)) профит :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:16

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:Вдруг кому интересно будет для общего образования. Мой шеф индус снимал дом на протяжении 3х лет. Сколько платил точно не скажу, но дом стоит около 350к. Дети взрослые съехали, животных нет. После того как съехал, получил счёт на ремонт на 5к+ 2к депозита первоначального. Вот как хозяин перекрашивает стены и меняет ковёр на полу. :) судится - будет дороже и не факт что выиграет. Лендлорд - красава. Вот такого надо Максу. :)


Правильно сделал - индусы сами воняют благовониями и еще и все обкуривают ими в квартире, как после них привести дом в нормальное состояние? я в Индии когда была в отеле, когда первый раз зашла в лобби - чуть сознание не потеряла, практически дышать нечем было от этих благовоний. Фе!

Вы не были на Таити ?
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 08 жов, 2019 08:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:16

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не ну так нельзя
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Corpocrator написав:Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся

о, так я наверное легко всех переплюну, купил зимой 13-го в Донецке за 110к. Влет на 100% :)
Если без шуток, то может за 30 ее и можно сейчас продать
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:22

  jj1981ua написав:Зображення
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не ну так нельзя


то божа роса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:23

  thirdeye написав:
  Corpocrator написав:Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся

о, так я наверное легко всех переплюну, купил зимой 13-го в Донецке за 110к. Влет на 100% :)
Если без шуток, то может за 30 ее и можно сейчас продать

110к.
це ж не останні гроші та ще в кредит? думаю що небільше 10% активів...
якщо більше, то відчутна втрата..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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