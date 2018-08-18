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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1944194519461947

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа .
КМожет открыть на 1 этаже наливайку?
Буду благодарен за мысли по этому поводу.

Помогите человеку изуродовать Киев, а то Виталик и застройщики не справляются
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:34

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа .
КМожет открыть на 1 этаже наливайку?
Буду благодарен за мысли по этому поводу.

Помогите человеку изуродовать Киев, а то Виталик и застройщики не справляются

человеку с непонятной половой принадлежностью...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40

  zzzzzz написав:
  hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.



На правом берегу не лучше. Скрин сегодня 8:25

Зображення

Поэтому при прочих равных: чем ближе к центру квартира - тем лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.



На правом берегу не лучше. Скрин сегодня 8:25

Зображення

Поэтому при прочих равных: чем ближе к центру квартира - тем лучше.


Бачу що правий берег вільний. Сів в авто і поїхав в любу сторону з центру.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:45

  Первый написав:
airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
На правом берегу не лучше. Скрин сегодня 8:25

Поэтому при прочих равных: чем ближе к центру квартира - тем лучше.


Бачу що правий берег вільний. Сів в авто і поїхав в любу сторону з центру.

Правый берег, центр - для жизни, левый - для работы. Утром и вечером - всегда свободно.
airmax78
 
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  #<1 ... 1944194519461947
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