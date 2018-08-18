Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа . КМожет открыть на 1 этаже наливайку? Буду благодарен за мысли по этому поводу.
Помогите человеку изуродовать Киев, а то Виталик и застройщики не справляются
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:Хочу купить 6 соток земли где нибудь на фасаде (Лобановского, Протасов, Нивки, где еще можно?) и построить 3-4 этажный ангар под хостел- пара этажей казарменного типа . КМожет открыть на 1 этаже наливайку? Буду благодарен за мысли по этому поводу.
Помогите человеку изуродовать Киев, а то Виталик и застройщики не справляются
человеку с непонятной половой принадлежностью...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
На правом берегу не лучше. Скрин сегодня 8:25
Поэтому при прочих равных: чем ближе к центру квартира - тем лучше.
hume написав:Два дня езжу с левого берега на правый в часы пик. Это боль. Я не понимаю людей которые покупают квартиры на левом, а потребности на правом. Страдания. Если левый берег, то тупо не выезжать никуда в часы пик.
На правом берегу не лучше. Скрин сегодня 8:25
Поэтому при прочих равных: чем ближе к центру квартира - тем лучше.
Бачу що правий берег вільний. Сів в авто і поїхав в любу сторону з центру.