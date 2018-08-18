вот, 1й шаг сделан, теперь подъедьте в Киевводоканал, ДТЭК и прозондируйте по возможности получения ТУ на требуемые мощности и "цену вопроса"
для общего развития так сказать...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:49
вот, 1й шаг сделан, теперь подъедьте в Киевводоканал, ДТЭК и прозондируйте по возможности получения ТУ на требуемые мощности и "цену вопроса"
для общего развития так сказать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:50
на самом деле не так уж и много
уверяю вас, гараздо сложнее и дороже выйдет подключиться в городским коммуникациям (если вы будете делать ТЦ а не домик жилой строить) + согласование + проект + разрешения + ограничение в этажности(не выше 5 этажей) и т.д. и т.п.
когда вы в финале выйдите на реальный бюджет то поймете что 300к это мелочь)
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
каким боком тогда "по документам" появится несколько владельцев ПА100м2 на каждого?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:09
Заколоченные Окна в пентхаусах
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:13
Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут один долго писал про хочу купить квартиру, теперь будет баян про построить хостел .
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:22
а кто их будет сдавать если не собственник?
ну ладно, хватит ликбеза, дерзайте
не забудьте о результатах доложить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для Макса)
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:34
Продал в Донецке весной 2014, но взамен почти сразу взял прикиевские ипеня. Сбросил год назад, -40%.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:37
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
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