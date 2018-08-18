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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1946194719481949>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 249
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:49

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:всё остановится на этапе "купите землю".
когда он/она увидит ценник на фасад


Уже увидел, порядка 25-30куе/сотка в интересующих меня местах

вот, 1й шаг сделан, теперь подъедьте в Киевводоканал, ДТЭК и прозондируйте по возможности получения ТУ на требуемые мощности и "цену вопроса"
для общего развития так сказать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:50

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:всё остановится на этапе "купите землю".
когда он/она увидит ценник на фасад


Уже увидел, порядка 25-30куе/сотка в интересующих меня местах

на самом деле не так уж и много
уверяю вас, гараздо сложнее и дороже выйдет подключиться в городским коммуникациям (если вы будете делать ТЦ а не домик жилой строить) + согласование + проект + разрешения + ограничение в этажности(не выше 5 этажей) и т.д. и т.п.

когда вы в финале выйдите на реальный бюджет то поймете что 300к это мелочь)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:По поводу изменения целевого: зачем менять? По документам будет обычный жилой частный дом (не многоквартирный, а типа коттедж)

каким боком тогда "по документам" появится несколько владельцев ПА100м2 на каждого?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:09

Заколоченные Окна в пентхаусах
http://i.piccy.info/i9/c176828392b5bf98 ... 993AA0.jpg

http://i.piccy.info/i9/febb2ed9775ee67a ... 2D5A18.jpg
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:13

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:По поводу изменения целевого: зачем менять? По документам будет обычный жилой частный дом (не многоквартирный, а типа коттедж)

каким боком тогда "по документам" появится несколько владельцев ПА100м2 на каждого?


Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут один долго писал про хочу купить квартиру, теперь будет баян про построить хостел . :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:22

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  investorkiev написав:По поводу изменения целевого: зачем менять? По документам будет обычный жилой частный дом (не многоквартирный, а типа коттедж)

каким боком тогда "по документам" появится несколько владельцев ПА100м2 на каждого?


Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?

а кто их будет сдавать если не собственник?
ну ладно, хватит ликбеза, дерзайте
не забудьте о результатах доложить
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для Макса)Зображення

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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:34

  thirdeye написав:
  Corpocrator написав:Про самые жирные влёты было классно, спасибо всем отписавшимся

о, так я наверное легко всех переплюну, купил зимой 13-го в Донецке за 110к. Влет на 100% :)
Если без шуток, то может за 30 ее и можно сейчас продать

Продал в Донецке весной 2014, но взамен почти сразу взял прикиевские ипеня. Сбросил год назад, -40%.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:37

  investorkiev написав:Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?

Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
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