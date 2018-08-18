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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1946194719481949

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 249
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:39

  UA написав:
  investorkiev написав:Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?

Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.


ОНА не общается, ОН общается , что не понятно? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:50

  UA написав:Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.


у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека
им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать
лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:57

  kingkongovets написав:
  UA написав:Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.


у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека
им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать
лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что

обезьяна учит форум как жить.
вы серьезно?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:58

  UA написав:
  investorkiev написав:Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?

Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.


Ну это ж я образно пишу, что на родню оформлять буду. Найду доверенных лиц.

Тем более бабке уже 85 лет, она нихр@на не слышит и не понимает, зато как ФОП ей не нужно платить соц.взнесок. Выпишет мне генеральную доверенность и все, больше никакого общения с ней не нужно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:02

  kivin написав:вы серьезно?


нет бл шучу, тут же юмора катастрофически не хватает
так же как и оффтопа, троллинга и подплинтусных шуток
речь о ценах на кржн ващет
даже для обсуждения аренды отдельная ветка есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хостелы - явно подпадают под понятие Киевского рынка жилой недвижимости, так что это никакой не оффтоп!
investorkiev
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