UA написав:
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
ОНА не общается, ОН общается , что не понятно?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:39
ОНА не общается, ОН общается , что не понятно?
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:50
у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека
им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать
лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:57
обезьяна учит форум как жить.
вы серьезно?
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:58
Ну это ж я образно пишу, что на родню оформлять буду. Найду доверенных лиц.
Тем более бабке уже 85 лет, она нихр@на не слышит и не понимает, зато как ФОП ей не нужно платить соц.взнесок. Выпишет мне генеральную доверенность и все, больше никакого общения с ней не нужно.
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:02
нет бл шучу, тут же юмора катастрофически не хватает
так же как и оффтопа, троллинга и подплинтусных шуток
речь о ценах на кржн ващет
даже для обсуждения аренды отдельная ветка есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хостелы - явно подпадают под понятие Киевского рынка жилой недвижимости, так что это никакой не оффтоп!
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