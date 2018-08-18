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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:39
UA написав: investorkiev написав:
Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
ОНА не общается, ОН общается , что не понятно?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:50
UA написав:
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека
им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать
лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:57
kingkongovets написав: UA написав:
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека
им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать
лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что
обезьяна учит форум как жить.
вы серьезно?
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kivin
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:58
UA написав: investorkiev написав:
Так же как и в любой квартире могут появиться доли.
Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
Ну это ж я образно пишу, что на родню оформлять буду. Найду доверенных лиц.
Тем более бабке уже 85 лет, она нихр@на не слышит и не понимает, зато как ФОП ей не нужно платить соц.взнесок. Выпишет мне генеральную доверенность и все, больше никакого общения с ней не нужно.
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investorkiev
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:02
kivin написав:
вы серьезно?
нет бл шучу, тут же юмора катастрофически не хватает
так же как и оффтопа, троллинга и подплинтусных шуток
речь о ценах на кржн ващет
даже для обсуждения аренды отдельная ветка есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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