Додано: Вів 08 жов, 2019 10:50

UA написав: Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют. Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.



у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека

им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать

лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибекаим либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знатьлучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.