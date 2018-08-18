Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Так же как и в любой квартире могут появиться доли. Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
UA написав:Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
у нас тут походу местный квартал образовался - айрмакс, трибека им либо лавры зели и ко покоя не дают, либо просто интуитивно стараются быть в тренде, либо комплексы дают о себе знать лучшее решение - игнорировать и не вестись, превратили ветку хз во что
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
investorkiev написав:Так же как и в любой квартире могут появиться доли. Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
Ну это ж я образно пишу, что на родню оформлять буду. Найду доверенных лиц.
Тем более бабке уже 85 лет, она нихр@на не слышит и не понимает, зато как ФОП ей не нужно платить соц.взнесок. Выпишет мне генеральную доверенность и все, больше никакого общения с ней не нужно.
только вот почему то эти способности проявились после работы в руководстве департамента градостроительства в КГГА а засияли всеми своими гранями после того как дружбан андрейилибогдан стал смотрящим при зе
что то мне это напоминает..."я и моя молодая (зе)команда..."
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:Так же как и в любой квартире могут появиться доли. Грубо говоря, 25/100 - у меня, 25/100 у мамы, 25/100 у папы, 25/100 у бабушки. Я ж не буду все эти коморки выделять в натуре, зачем?
Трайбека, так ты ж несколько страниц назад писала, что с родней не общаешься т.к. они тебе завидуют.
Ну это ж я образно пишу, что на родню оформлять буду. Найду доверенных лиц.
Тем более бабке уже 85 лет, она нихр@на не слышит и не понимает, зато как ФОП ей не нужно платить соц.взнесок. Выпишет мне генеральную доверенность и все, больше никакого общения с ней не нужно.
только вот почему то эти способности проявились после работы в руководстве департамента градостроительства в КГГА а засияли всеми своими гранями после того как дружбан андрейилибогдан стал смотрящим при зе
Читаем Вавриш не видит правонарушения в том, что он сначала как чиновник участвовал в согласовании детального плана территории Рыбальского полуострова, а потом как бизнесмен начал его застраивать.
и так получается, что
Поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника MosCityGroup і бізнесмена Павла Фукса. В коментарі ЕП Фукс підтвердив, що в Росії проти нього ведеться слідство і 11 жовтня у цій справі відбудеться судове засіданні.
В 2017 году Фукс обзавелся участком земли на Рыбальском острове который помимо финансовой ценности, находился рядом с полезными соседями. Неподалеку расположен клуб Петра Порошенко “5 элемент” и жилой комплекс “Rybalsky”. Помимо собственно основной бизнес идеи – строительства много функционального бизнес-центра на подобие Москва-Сити, что даст неплохие дивиденды и Фуксу и владельцам соседних участков, Фукс, по налаженной схеме, немедленно заработал на этой земле 80 млн грн. за счет жителей Киева. Проект “Наші гроші” в подробностях описал, как ушлый олигарх отсудил у столичных налогоплательщиков компенсацию за якобы нанесенный участку ущерб при строительстве Подольского моста. Интересно, что рядом на Рыбальском острове расположены и земельные участки Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского, а до недавнего времени там находилось Почетное консульство Сейшельских островов – "небольшой семейный бизнес" отца и сына Гладковски https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s