Додано: Вів 08 жов, 2019 13:50

zzzzzz написав: https://prozorro.sale/auction/search/?edrpou=23362711&query=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2042&status=active.awarded&source=all&index=3



За последних две недели прошло 3 аукциона по квартирам в Ривер парк однушки 48 кв. были проданы по 70-74 куе. https://prozorro.sale/auction/search/?edrpou=23362711&query=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2042&status=active.awarded&source=all&index=3За последних две недели прошло 3 аукциона по квартирам в Ривер парк однушки 48 кв. были проданы по 70-74 куе.

Ездил, смотрел, общался с жителями -это полный ппц!Полное отсутствие охраны, воровство, камеры есть, но не работают. В паркинге крысы просто гуляют. ВНИМАНИЕ! Счет за квартиру в 100 кв. - 16 000 грн. УК просто беспредельное, отключает чипы на вход и лифты, не запускает на ремонт и пр. Вообщем узнал множество шокирующих фактов, думал что в наше время такой беспредел просто не возможен, но у людей видать наболело - стоило спросить и люди изливали душу.Далее, рядом шарашат Кристал Парк Таун - у них будет общая территория. Двор, можно сказать что отсутствует, только дорога ведущая в паркинг, которую заставят с заселением первого же подъезда. А когда введут Таун - это будет просто финиш! Плюс идут какие-то тёрки относительно отжатия киностудии. Вообщем дом без настоящего и похоже без будущего.