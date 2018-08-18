Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали. P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Офисному планктону не понять марафонцев
Среди марафонцев "планктона", наверное, большинство
Kostia написав:А что им, лучше сделать праздникспортсменам или слушать нытиков, которым тяжело зад поднять с машины и проехаться в метро?
Общественное благо их заботить должно. Бегало сколько? 1000? 2000? 10000? А мучились два дня сотни тысяч горожан и гостей города.
Именно поэтому марафоны проходят не каждый день а очень редко и вам нужно радоваться, что живете в городе где проходят мероприятия такого уровня, не нравится перекрытие дорог, так в мухосрансках не перекрывают)
За последних две недели прошло 3 аукциона по квартирам в Ривер парк однушки 48 кв. были проданы по 70-74 куе.
Ездил, смотрел, общался с жителями -это полный ппц! Полное отсутствие охраны, воровство, камеры есть, но не работают. В паркинге крысы просто гуляют. ВНИМАНИЕ! Счет за квартиру в 100 кв. - 16 000 грн. УК просто беспредельное, отключает чипы на вход и лифты, не запускает на ремонт и пр. Вообщем узнал множество шокирующих фактов, думал что в наше время такой беспредел просто не возможен, но у людей видать наболело - стоило спросить и люди изливали душу. Далее, рядом шарашат Кристал Парк Таун - у них будет общая территория. Двор, можно сказать что отсутствует, только дорога ведущая в паркинг, которую заставят с заселением первого же подъезда. А когда введут Таун - это будет просто финиш! Плюс идут какие-то тёрки относительно отжатия киностудии. Вообщем дом без настоящего и похоже без будущего.
Kostia написав:[quote="4764705:airmax78"]Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали. P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Офисному планктону не понять марафонцев
Среди марафонцев "планктона", наверное, большинство
Это вы просто с планктоном общаетесь[/quote]А вы с кем общаетесь, что такие выводы?
Kostia написав:А что им, лучше сделать праздникспортсменам или слушать нытиков, которым тяжело зад поднять с машины и проехаться в метро?
Общественное благо их заботить должно. Бегало сколько? 1000? 2000? 10000? А мучились два дня сотни тысяч горожан и гостей города.
Именно поэтому марафоны проходят не каждый день а очень редко и вам нужно радоваться, что живете в городе где проходят мероприятия такого уровня, не нравится перекрытие дорог, так в мухосрансках не перекрывают)
Я делаю последние судорожные попытки стать киевлянином, а вы меня демотивируете. Обижусь и уеду.