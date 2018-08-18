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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19481949195019511952>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 250
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:37

  Faceless написав:
Kostia написав:
  airmax78 написав:Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.

Офисному планктону не понять марафонцев
Среди марафонцев "планктона", наверное, большинство

Это вы просто с планктоном общаетесь
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:38

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Офисному планктону не понять марафонцев

Марафонцев я очень хорошо понимаю: им куда покажешь - туда они и бегут, главное чтобы подальше. Не могу понять городские власти.

А что им, лучше сделать праздникспортсменам или слушать нытиков, которым тяжело зад поднять с машины и проехаться в метро?

Общественное благо их заботить должно. Бегало сколько? 1000? 2000? 10000? А мучились два дня сотни тысяч горожан и гостей города.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аристократическая ОболоньЗображення
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:44

  airmax78 написав:Общественное благо их заботить должно. Бегало сколько? 1000? 2000? 10000? А мучились два дня сотни тысяч горожан и гостей города.


Пример. Создай петицию о запрете перекрытий в столице для спорта, и посмотри сколько подпишет. Если наберется хотя бы тыш пять - сигнализируй. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:47

  airmax78 написав:
  Kostia написав:А что им, лучше сделать праздникспортсменам или слушать нытиков, которым тяжело зад поднять с машины и проехаться в метро?

Общественное благо их заботить должно. Бегало сколько? 1000? 2000? 10000? А мучились два дня сотни тысяч горожан и гостей города.

Именно поэтому марафоны проходят не каждый день а очень редко и вам нужно радоваться, что живете в городе где проходят мероприятия такого уровня, не нравится перекрытие дорог, так в мухосрансках не перекрывают)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:50

  zzzzzz написав:https://prozorro.sale/auction/search/?edrpou=23362711&query=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2042&status=active.awarded&source=all&index=3

За последних две недели прошло 3 аукциона по квартирам в Ривер парк однушки 48 кв. были проданы по 70-74 куе.

Ездил, смотрел, общался с жителями -это полный ппц!
Полное отсутствие охраны, воровство, камеры есть, но не работают. В паркинге крысы просто гуляют. ВНИМАНИЕ! Счет за квартиру в 100 кв. - 16 000 грн. УК просто беспредельное, отключает чипы на вход и лифты, не запускает на ремонт и пр. Вообщем узнал множество шокирующих фактов, думал что в наше время такой беспредел просто не возможен, но у людей видать наболело - стоило спросить и люди изливали душу.
Далее, рядом шарашат Кристал Парк Таун - у них будет общая территория. Двор, можно сказать что отсутствует, только дорога ведущая в паркинг, которую заставят с заселением первого же подъезда. А когда введут Таун - это будет просто финиш! Плюс идут какие-то тёрки относительно отжатия киностудии. Вообщем дом без настоящего и похоже без будущего.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Faceless написав:
Kostia написав:[quote="4764705:airmax78"]Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.

Офисному планктону не понять марафонцев
Среди марафонцев "планктона", наверное, большинство

Это вы просто с планктоном общаетесь[/quote]А вы с кем общаетесь, что такие выводы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От же ж - спортсменів вони не люблять ...
А більшість населення Києва автомобілістів не люблять - і що ? Їх хтось слухає ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:01

  Faceless написав:
Kostia написав:Это вы просто с планктоном общаетесь
А вы с кем общаетесь, что такие выводы?

Конкретно марафон (42 км) бежали в основном профи и любители. То что до 5 км бежит планктон на таких мероприятиях
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:02

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:А что им, лучше сделать праздникспортсменам или слушать нытиков, которым тяжело зад поднять с машины и проехаться в метро?

Общественное благо их заботить должно. Бегало сколько? 1000? 2000? 10000? А мучились два дня сотни тысяч горожан и гостей города.

Именно поэтому марафоны проходят не каждый день а очень редко и вам нужно радоваться, что живете в городе где проходят мероприятия такого уровня, не нравится перекрытие дорог, так в мухосрансках не перекрывают)

Я делаю последние судорожные попытки стать киевлянином, а вы меня демотивируете. Обижусь и уеду.
airmax78
 
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