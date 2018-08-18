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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1949195019511952>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 250
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:02

  necovi4 написав:Аристократическая Оболонь

Модный МОП, нужно брать! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:06

  Richi написав:
  zzzzzz написав:https://prozorro.sale/auction/search/?edrpou=23362711&query=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2042&status=active.awarded&source=all&index=3

За последних две недели прошло 3 аукциона по квартирам в Ривер парк однушки 48 кв. были проданы по 70-74 куе.

Ездил, смотрел, общался с жителями -это полный ппц!
Полное отсутствие охраны, воровство, камеры есть, но не работают. В паркинге крысы просто гуляют. ВНИМАНИЕ! Счет за квартиру в 100 кв. - 16 000 грн. УК просто беспредельное, отключает чипы на вход и лифты, не запускает на ремонт и пр. Вообщем узнал множество шокирующих фактов, думал что в наше время такой беспредел просто не возможен, но у людей видать наболело - стоило спросить и люди изливали душу.
Далее, рядом шарашат Кристал Парк Таун - у них будет общая территория. Двор, можно сказать что отсутствует, только дорога ведущая в паркинг, которую заставят с заселением первого же подъезда. А когда введут Таун - это будет просто финиш! Плюс идут какие-то тёрки относительно отжатия киностудии. Вообщем дом без настоящего и похоже без будущего.

Мой любимый дом.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:08

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  investorkiev написав:Строить как жилой дом разумеется, так и оформлять. Все коммуникации центализованы- это ж как жилой дом в Киеве.

тиаретик
если идти законным путем то для начала купите землю, измените целевое, согласуйте проект, получите декларацию о начале СМР, получите ТУ на подключение коммуникаций и т.д.


В этом деле я и не скрываю что тиаретег.

По поводу изменения целевого: зачем менять? По документам будет обычный жилой частный дом (не многоквартирный, а типа коттедж), их можно строить до 5 этажей.

Прийдет Инспекция ДАБК и откроет судебное дело. Строительство и эксплуатация без документов .
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав::? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!

Кстати, чуть больше месяца назад ветка отметила свой ... подумать только: 10-летний юбилей! Где торжества, какой-то офф-лайн банкет по этому поводу?! Ключи от однушки на Трое топикстартеру? По-моему никто даже и не вспомнил.
Стыдно. И все это из-за царящей здесь атмосферы классовой ненависти.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:11

  Kostia написав:
  Faceless написав:
Kostia написав:Это вы просто с планктоном общаетесь
А вы с кем общаетесь, что такие выводы?

Конкретно марафон (42 км) бежали в основном профи и любители. То что до 5 км бежит планктон на таких мероприятиях

Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:13

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!

Мне чисто визуально больше Княжий затон понра. А Срибнокильская - это вот это безразмерное одоробло с металлической елдой на крыше? В нем покупать не надо.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!

Шото авно шо інше.
хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь.
або кімнату в общазі на Борщазі.
а краще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати.
може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:17

  Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море

да ну нах, прінуділовка для піара
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:19

  flyman написав:
  Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море

да ну нах, прінуділовка для піара

Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.
Faceless
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