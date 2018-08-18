Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За последних две недели прошло 3 аукциона по квартирам в Ривер парк однушки 48 кв. были проданы по 70-74 куе.
Ездил, смотрел, общался с жителями -это полный ппц! Полное отсутствие охраны, воровство, камеры есть, но не работают. В паркинге крысы просто гуляют. ВНИМАНИЕ! Счет за квартиру в 100 кв. - 16 000 грн. УК просто беспредельное, отключает чипы на вход и лифты, не запускает на ремонт и пр. Вообщем узнал множество шокирующих фактов, думал что в наше время такой беспредел просто не возможен, но у людей видать наболело - стоило спросить и люди изливали душу. Далее, рядом шарашат Кристал Парк Таун - у них будет общая территория. Двор, можно сказать что отсутствует, только дорога ведущая в паркинг, которую заставят с заселением первого же подъезда. А когда введут Таун - это будет просто финиш! Плюс идут какие-то тёрки относительно отжатия киностудии. Вообщем дом без настоящего и похоже без будущего.
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
hxbbgaf написав::? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Кстати, чуть больше месяца назад ветка отметила свой ... подумать только: 10-летний юбилей! Где торжества, какой-то офф-лайн банкет по этому поводу?! Ключи от однушки на Трое топикстартеру? По-моему никто даже и не вспомнил. Стыдно. И все это из-за царящей здесь атмосферы классовой ненависти.
Kostia написав:Это вы просто с планктоном общаетесь
А вы с кем общаетесь, что такие выводы?
Конкретно марафон (42 км) бежали в основном профи и любители. То что до 5 км бежит планктон на таких мероприятиях
Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Мне чисто визуально больше Княжий затон понра. А Срибнокильская - это вот это безразмерное одоробло с металлической елдой на крыше? В нем покупать не надо.
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Шото авно шо інше. хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь. або кімнату в общазі на Борщазі. а краще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати. може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
да ну нах, прінуділовка для піара
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
да ну нах, прінуділовка для піара
Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.