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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1949195019511952

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 250
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22

  flyman написав:
  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!

Шото авно шо інше.
хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь.
або кімнату в общазі на Борщазі.
а креще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати.
може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.


Про бетон, привязанный к ногам полностью согласен. Без семьи, но котлета ляжку жжет.
Пока есть потенциал иммиграции, можно рассмотреть варианты за бугром. Правда, ценник может оказаться на порядок выше.
Я бы предложил катнуться в западную ойропу, скандинавию, асашай для расширения кругозора.
Я вобще не понимаю, как можно жить на ПОХ... Но, каждому свое, как было написано на одних воротах.
Oak
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:25

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море

да ну нах, прінуділовка для піара

Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.


Там еще приличный взнос за участие, так что побегут не все, а лишь только каждый, кто действительно может и хочет.
А вобще да, среди планктона очень много марафонцев-любителей, это норма!
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ну это ж я образно пишу, что на родню оформлять буду. Найду доверенных лиц.

А на товки можно оформить это все?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:34

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море

да ну нах, прінуділовка для піара

Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.

Ага... Если начальничек бежит - то и весь отдел бежит, как миленький. Все ж хотят показать лояльность, солидарность, приобщенность. Ну и промоушен хотят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ага... Если начальничек бежит - то и весь отдел бежит, как миленький. Все ж хотят показать лояльность, солидарность, приобщенность. Ну и промоушен хотят.

Чушь. Тем более одного желания показать приобщенность маловато, чтобы пробежать полумарафон. Это ж не субботник какой-то
Faceless
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