Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Шото авно шо інше. хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь. або кімнату в общазі на Борщазі. а креще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати. може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.
Про бетон, привязанный к ногам полностью согласен. Без семьи, но котлета ляжку жжет. Пока есть потенциал иммиграции, можно рассмотреть варианты за бугром. Правда, ценник может оказаться на порядок выше. Я бы предложил катнуться в западную ойропу, скандинавию, асашай для расширения кругозора. Я вобще не понимаю, как можно жить на ПОХ... Но, каждому свое, как было написано на одних воротах.
Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
да ну нах, прінуділовка для піара
Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.
Там еще приличный взнос за участие, так что побегут не все, а лишь только каждый, кто действительно может и хочет. А вобще да, среди планктона очень много марафонцев-любителей, это норма!
Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
да ну нах, прінуділовка для піара
Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.
Ага... Если начальничек бежит - то и весь отдел бежит, как миленький. Все ж хотят показать лояльность, солидарность, приобщенность. Ну и промоушен хотят.