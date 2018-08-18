Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Шото авно шо інше. хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь. або кімнату в общазі на Борщазі. а креще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати. може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.
Про бетон, привязанный к ногам полностью согласен. Без семьи, но котлета ляжку жжет. Пока есть потенциал иммиграции, можно рассмотреть варианты за бугром. Правда, ценник может оказаться на порядок выше. Я бы предложил катнуться в западную ойропу, скандинавию, асашай для расширения кругозора. Я вобще не понимаю, как можно жить на ПОХ... Но, каждому свое, как было написано на одних воротах.
Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
да ну нах, прінуділовка для піара
Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.
Там еще приличный взнос за участие, так что побегут не все, а лишь только каждый, кто действительно может и хочет. А вобще да, среди планктона очень много марафонцев-любителей, это норма!
Faceless написав:Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
да ну нах, прінуділовка для піара
Ни разу не слышал, чтобы это была какая-то принудиловка, кто хочет, тот бежит, сами заявки подают.
Ага... Если начальничек бежит - то и весь отдел бежит, как миленький. Все ж хотят показать лояльность, солидарность, приобщенность. Ну и промоушен хотят.
Faceless написав:Конкретно марафон (42 км) бежали в основном профи и любители. То что до 5 км бежит планктон на таких мероприятиях
Много знаю народу что регулярно бегают полумарафоны, и все типа "планктон" по вашей оценке. Если судить по знакомым-знакомых-знакомых, то редкая компания на каждом подобном забеге не представляет целую свою команду, все бегут полумарафон. Да и ежегодные забеги от "планктонной" Новой Почты где участвуют команды "планктона" чуть ли не от каждого банка и страховой компании. Среди ИТ, которые типа ж тоже "планктон", бегунов просто море
Полумарафон и марафон это как полупокер и покер, в плане отличий. Да и бегунам иногда платят чтоб они выступили отновой почты, банка и т д. Тем более, в новой почте большинство сотрудников не офисных планктонов. Сколько вы пробежали марафонов, каких, время? А то все "знакомые")
Kostia написав:Полумарафон и марафон это как полупокер и покер, в плане отличий.
Ну это и не "до 5 км", как вы писали выше.
Kostia написав:Тем более, в новой почте большинство сотрудников не офисных планктонов.
Грузчиков и водителей? Даже "Оператора отделения" синим воротничком не назовешь. Хотя тему пора заканчивать, все, что я хотел высказать - что это ваше презрительное "Офисному планктону не понять марафонцев" ничем не обоснованно, и среди всей массы бегунов, что в этих всех забегах участвуют, этого самого планктона очень и очень много.
alya_tsimbal написав:Расскажите лучше что там у нас с КРЖН, что с арендой? Чувствую, отстала от жизни и всяких мейнстримов.
Всё как обычно: лохи переплачивают, а толковые люди арендуют по нормальной цене
пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж площадью 177 кв. метров с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
По данным Нефьодова, Насиров арендовал коттедж у профсоюза таможни до 2033 года за 6,77 тыс. грн в месяц