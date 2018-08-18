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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1950195119521953

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:25

  flyman написав:
  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!

Шото авно шо інше.
хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь.
або кімнату в общазі на Борщазі.
а краще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати.
може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.

Згоден про 2 варіанти авна і теж би не радив щось купляти зараз взагалі, краще рік перечекати.
sinus
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:28

Быстренько занимаете свои места-цЫрк начинает своё новое представление
Институт комплексного проектирования объектов строительства, который занимается в т.ч. и Шулявским мостом, приостановил все проекты в связи с "рейдерским захватом".

Об этом говорят в пресс-службе компании.

В ИКПОС заявляют, что "рейдерская атака" стала возможной благодаря использованию "значительного административного ресурса".

"Владельцы 50% доли в уставном капитале в лице Козюка А.А. и Фоменко А.И. не имеют доступа к офису компании, имуществу, банковским счетам, бухгалтерской и технической документации, а также объектам интеллектуальной собственности", – говорится в сообщении.

По словам представителей ИКПОС, "черные регистраторы" изменили учетную запись компании в реестрах. По данному факту институт уже обратился в Минюст, а правоохранительные органы уже открыли уголовное дело.

Но, признают в компании, вынесение решения может растянуться на месяцы.

Компания также заявляет, что в данных обстоятельствах не может гарантировать своевременное и качественное выполнение своих обязательств, как и не может обеспечить выплату заработной платы.

В 2017-2018 годах ИКПОС получила подряды на разработку проектировочной документации для таких проектов как Шулявский путепровод, Подольско-Воскресенский мостовой переход, Окружная дорога Львова и пр.

По данным ассоциации "Мосты Украины", на конец 2018 года в портфеле компании было более 100 контрактов общей сметной стоимостью более 200 млн грн.

Выручка по итогам года составила 30,2 млн грн. Компания имеет представительства в Польше, Болгарии и США.

https://focus.ua/politics/441887-proektirovshchik_shuliavskogo_mosta_zaiavil_o_reiderskoi_atake?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Укрбуд бросает концы в воду?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дочекатись старту РАКЕТИ, потiм локтi кусати
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:36

  investorkiev написав:Дочекатись старту РАКЕТИ, потiм локтi кусати

З тими "рехворматами" пального для ракети ніде буде взяти, та й ракету ще десь на шляху рехворм загублять так, що дуже швидко не знайти :)
sinus
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ага... Если начальничек бежит - то и весь отдел бежит, как миленький. Все ж хотят показать лояльность, солидарность, приобщенность. Ну и промоушен хотят.

Та не, у меня пол ленты в инстаграме бегунов. И большинство из них просили записать их от работы что бы не платить стартовый взнос)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:46

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!


Для начала Вам нужно принять политическое решение - ДА, я покупаю. Или танунах сейчас её покупать, лучше подожду.

Если Вы таки решили покупать - я советую немного подождать, например 2-3месяца (не кидайте тапками, это чисто субъективно). Падение грн - вопрос времени, не та у нас экономика, чтобы рассчитывать вдолгую на дорогую гривну.

Тогда и поторговаться можете - думаю, $2-4тонны баксафф скинуть реально, а м.б. и больше - чем чёрт не шутит. Главное - чтобы продавцы были адекватные.

Касательно альтернатив - наймите себе риэлтора, но толкового, чтобы он вместо Вас прорабатывал все варианты, оставляя то, что нужно именно Вам. Если времени дохрена - копайтесь сами, ездите на просмотры, но кидать Вас будут налево и направо. Да и отдельную симку лучше купить под это дело.

Вам 28 - по белому завидую, уже можете свою хату купить 8). Клёво!

Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:04

  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?

Люто плюсую. Опыт - сын ошибок трудных (с)

Мне, кстати, вариант на Срибнокильской понравился немного больше, но надо лично смотреть все что вокруг, и шумку бы проверить. Но вес-таки, почему ПОХ?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:12

  sinus написав:
  investorkiev написав:Дочекатись старту РАКЕТИ, потiм локтi кусати

З тими "рехворматами" пального для ракети ніде буде взяти, та й ракету ще десь на шляху рехворм загублять так, що дуже швидко не знайти :)

ще й космонавти можуть катапультуватися хто в Ростов хто в Ізраіль або Лондон
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:16

  Natt написав:
  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?

Люто плюсую. Опыт - сын ошибок трудных (с)

Мне, кстати, вариант на Срибнокильской понравился немного больше, но надо лично смотреть все что вокруг, и шумку бы проверить. Но вес-таки, почему ПОХ?

стоп, тут не йшлося про женячку ...
дивний аргумент... чи як в Ківи чешеться?


А якщо буде скидувать по 2куе, то не відбере. гагага.
тоді тре женитися і все зароблене під 0 прогулювати... щоб не дісталося... :shock:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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