Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Шото авно шо інше. хочеш хоть якесь житло. візьми пригород. навіть цоколь. або кімнату в общазі на Борщазі. а краще сиди в оренді, не той час, щоб зараз щось брати. може за півроку рік тут все полетить в Тарари, або тебе запросять в Амазон а в тебе бетон прив"язаний до ніг.
Згоден про 2 варіанти авна і теж би не радив щось купляти зараз взагалі, краще рік перечекати.
Быстренько занимаете свои места-цЫрк начинает своё новое представление
Институт комплексного проектирования объектов строительства, который занимается в т.ч. и Шулявским мостом, приостановил все проекты в связи с "рейдерским захватом".
Об этом говорят в пресс-службе компании.
В ИКПОС заявляют, что "рейдерская атака" стала возможной благодаря использованию "значительного административного ресурса".
"Владельцы 50% доли в уставном капитале в лице Козюка А.А. и Фоменко А.И. не имеют доступа к офису компании, имуществу, банковским счетам, бухгалтерской и технической документации, а также объектам интеллектуальной собственности", – говорится в сообщении.
По словам представителей ИКПОС, "черные регистраторы" изменили учетную запись компании в реестрах. По данному факту институт уже обратился в Минюст, а правоохранительные органы уже открыли уголовное дело.
Но, признают в компании, вынесение решения может растянуться на месяцы.
Компания также заявляет, что в данных обстоятельствах не может гарантировать своевременное и качественное выполнение своих обязательств, как и не может обеспечить выплату заработной платы.
В 2017-2018 годах ИКПОС получила подряды на разработку проектировочной документации для таких проектов как Шулявский путепровод, Подольско-Воскресенский мостовой переход, Окружная дорога Львова и пр.
По данным ассоциации "Мосты Украины", на конец 2018 года в портфеле компании было более 100 контрактов общей сметной стоимостью более 200 млн грн.
Выручка по итогам года составила 30,2 млн грн. Компания имеет представительства в Польше, Болгарии и США.
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Для начала Вам нужно принять политическое решение - ДА, я покупаю. Или танунах сейчас её покупать, лучше подожду.
Если Вы таки решили покупать - я советую немного подождать, например 2-3месяца (не кидайте тапками, это чисто субъективно). Падение грн - вопрос времени, не та у нас экономика, чтобы рассчитывать вдолгую на дорогую гривну.
Тогда и поторговаться можете - думаю, $2-4тонны баксафф скинуть реально, а м.б. и больше - чем чёрт не шутит. Главное - чтобы продавцы были адекватные.
Касательно альтернатив - наймите себе риэлтора, но толкового, чтобы он вместо Вас прорабатывал все варианты, оставляя то, что нужно именно Вам. Если времени дохрена - копайтесь сами, ездите на просмотры, но кидать Вас будут налево и направо. Да и отдельную симку лучше купить под это дело.
Вам 28 - по белому завидую, уже можете свою хату купить . Клёво!
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
З тими "рехворматами" пального для ракети ніде буде взяти, та й ракету ще десь на шляху рехворм загублять так, що дуже швидко не знайти
ще й космонавти можуть катапультуватися хто в Ростов хто в Ізраіль або Лондон
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
Люто плюсую. Опыт - сын ошибок трудных (с)
Мне, кстати, вариант на Срибнокильской понравился немного больше, но надо лично смотреть все что вокруг, и шумку бы проверить. Но вес-таки, почему ПОХ?
стоп, тут не йшлося про женячку ... дивний аргумент... чи як в Ківи чешеться?
А якщо буде скидувать по 2куе, то не відбере. гагага. тоді тре женитися і все зароблене під 0 прогулювати... щоб не дісталося...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.