Додано: Вів 08 жов, 2019 15:46

Любопытный написав: Прошу помочь с советом.

- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):

https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/



Беру для себя.

Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.



1. На какой процент торга можно качнут продавцов?

2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?

3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?

Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается



Для начала Вам нужно принять политическое решение - ДА, я покупаю. Или танунах сейчас её покупать, лучше подожду.



Если Вы таки решили покупать - я советую немного подождать, например 2-3месяца (не кидайте тапками, это чисто субъективно). Падение грн - вопрос времени, не та у нас экономика, чтобы рассчитывать вдолгую на дорогую гривну.



Тогда и поторговаться можете - думаю, $2-4тонны баксафф скинуть реально, а м.б. и больше - чем чёрт не шутит. Главное - чтобы продавцы были адекватные.



Касательно альтернатив - наймите себе риэлтора, но толкового, чтобы он вместо Вас прорабатывал все варианты, оставляя то, что нужно именно Вам. Если времени дохрена - копайтесь сами, ездите на просмотры, но кидать Вас будут налево и направо. Да и отдельную симку лучше купить под это дело.



Вам 28 - по белому завидую, уже можете свою хату купить . Клёво!



