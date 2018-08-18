Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:flyman, так это превентивные меры. Парень молодой, небось горячий. Любовь-морковь, все дела.
то спочатку "перепишу хату на кота", а потім женячка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Я бы брал только правый берег. Не ближе 1000 км от Крещатика.
Mazay256 написав: На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"
А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).
А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).
Справедливости ради надо сказать, что в подавляющем большинстве квартиры для себя очень ликвидны - всем хочется хороший дом, хороший локейшн и адекватных соседей.
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 08 жов, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Я бы брал только правый берег. Не ближе 1000 км от Крещатика.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Беру для себя. Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов? 2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)? 3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу? Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
Если вы безмашинный, то Срибнокильска ближе к метро. А если с машиной ( или планируете покупку авто) то надо узнать что там с парковкой возле дома,есть ли места, и почем) Возле некоторых домов если не успел во дворе припарковаться до 19:00 машину придется бросать где-попало. А еще надо сходить и посмотреть оба варианта, так сказать чисто по ощущениям глянуть что больше приглянулось. Про покупку ДО свадьбы +++
П.С. Еще стоит обратить внимание где там хостелы. В доме на Срибнокильской хостелы точно есть,но надо узнавать насколько близко они находятся.
Mazay256 написав: На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"
А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).
А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).
Справедливости ради надо сказать, что в подавляющем большинстве квартиры для себя очень ликвидны - всем хочется хороший дом, хороший локейшн и адекватных соседей.
Квартира не чохол для тіліпона - це актив. Вкладати пів свого життя в неліквід патаму что тільки нравиться велика дурь. Необхідно мати баланс. Просто розуміння приходить набагато пізніше, в основному через пару років.
Прості приклади- нравится іпеня грузії-турції болгарії. А потом оопа і ж***. І чому мені ніхто не підказав.
Правильне і раціональне розпорядження грошовими коштами - шлях до процвітання.
Mazay256 написав: На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"
А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).
А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).
Справедливости ради надо сказать, что в подавляющем большинстве квартиры для себя очень ликвидны - всем хочется хороший дом, хороший локейшн и адекватных соседей.
Квартира не чохол для тіліпона - це актив. Вкладати пів свого життя в неліквід патаму что тільки нравиться велика дурь. Необхідно мати баланс. Просто розуміння приходить набагато пізніше, в основному через пару років.
Прості приклади- нравится іпеня грузії-турції болгарії. А потом оопа і ж***. І чому мені ніхто не підказав.
Правильне і раціональне розпорядження грошовими коштами - шлях до процвітання.
Всім процвітання!
так що совкошлак уже можна ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов. А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.