Mazay256 написав:

На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится" На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"



А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).



А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).



