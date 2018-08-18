RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1952195319541955>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 251
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
79
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:54

flyman, так это превентивные меры. Парень молодой, небось горячий. Любовь-морковь, все дела.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 09.08.15
Подякував: 315 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:57

  Natt написав:flyman, так это превентивные меры. Парень молодой, небось горячий. Любовь-морковь, все дела.

то спочатку "перепишу хату на кота", а потім женячка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16363
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:06

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!

Я бы брал только правый берег. Не ближе 1000 км от Крещатика.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 26.02.18
Подякував: 256 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:08

  Mazay256 написав:
На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"


А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).

А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).

Справедливости ради надо сказать, что в подавляющем большинстве квартиры для себя очень ликвидны - всем хочется хороший дом, хороший локейшн и адекватных соседей.
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 08 жов, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 29.01.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:09

  Gastarbaiter написав:
  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!

Я бы брал только правый берег. Не ближе 1000 км от Крещатика.

шас Уня: "Медовий/Оранжевий хіт сезона"
Первий: фотка МОПа хрущика
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16363
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:27

  Любопытный написав:Прошу помочь с советом.
- два варианта +- одинаковы (первый дом 7го года, второй 12го):
https://kiev.mesto.ua/sale/darnitskij-r ... 15336.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9270583/

Беру для себя.
Парень, 28 лет, без семьи, надоело жить в аренде. Есть возможность скирдовать по 2к в месяц.

1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается :(

Заранее спасибо за ответы!


Если вы безмашинный, то Срибнокильска ближе к метро. А если с машиной ( или планируете покупку авто) то надо узнать что там с парковкой возле дома,есть ли места, и почем) Возле некоторых домов если не успел во дворе припарковаться до 19:00 машину придется бросать где-попало.
А еще надо сходить и посмотреть оба варианта, так сказать чисто по ощущениям глянуть что больше приглянулось.
Про покупку ДО свадьбы +++

П.С. Еще стоит обратить внимание где там хостелы. В доме на Срибнокильской хостелы точно есть,но надо узнавать насколько близко они находятся.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35582
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 7549 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

galadriel написав:
  Mazay256 написав:
На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"


А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).

А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).

Справедливости ради надо сказать, что в подавляющем большинстве квартиры для себя очень ликвидны - всем хочется хороший дом, хороший локейшн и адекватных соседей.
Квартира не чохол для тіліпона - це актив. Вкладати пів свого життя в неліквід патаму что тільки нравиться велика дурь.
Необхідно мати баланс. Просто розуміння приходить набагато пізніше, в основному через пару років.

Прості приклади- нравится іпеня грузії-турції болгарії. А потом оопа і ж***. І чому мені ніхто не підказав.


Правильне і раціональне розпорядження грошовими коштами - шлях до процвітання.

Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14777
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:12

  Первый написав:
galadriel написав:
  Mazay256 написав:
На всякий случай скромный совет от такого же, как Вы: хоть квартира и для себя, но первым критерием должна быть ликвидность, а не "нравится/не нравится"


А я не соглашусь - т.к. квартира для себя (именно для себя), то первое требование - квартира должна именно нравиться. Т.е. обязательно должно быть ощущение - да, это ОНО! (это моё, мне тут будет хорошо, и это точно!).

А ликвидность - это первое требование для квартир на перепродажу или сдачу внаём. Тут не до ощущений. "хотите преуспеть - дайте людям то, что они хотят, даже если по-вашему это будет полным бредом" (с).

Справедливости ради надо сказать, что в подавляющем большинстве квартиры для себя очень ликвидны - всем хочется хороший дом, хороший локейшн и адекватных соседей.
Квартира не чохол для тіліпона - це актив. Вкладати пів свого життя в неліквід патаму что тільки нравиться велика дурь.
Необхідно мати баланс. Просто розуміння приходить набагато пізніше, в основному через пару років.

Прості приклади- нравится іпеня грузії-турції болгарії. А потом оопа і ж***. І чому мені ніхто не підказав.


Правильне і раціональне розпорядження грошовими коштами - шлях до процвітання.

Всім процвітання!

так що совкошлак уже можна ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16363
З нами з: 09.03.14
Подякував: 959 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:15

  flyman написав:так що совкошлак уже можна ?

Спросите у Юры.
airmax78
 
Повідомлень: 31964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 3690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?


вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.

Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.

Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.

Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Diego
 
Повідомлень: 46
З нами з: 14.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1952195319541955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1651, 1652, 1653
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16526 2608905
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 09:15
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7952
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183870
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1150)
08.10.2019 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.