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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:27
Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
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airmax78
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:32
Любопытный написав:
Прошу помочь с советом.
1. На какой процент торга можно качнут продавцов?
2. Стоит ли брать сейчас или подождать пока чуть курс подрастет (не верю я в Зеперемогу)?
3. Может ест какая-то альтернатива на правом берегу?
Честно говоря смотрел адамант, но информация в интернете и при звонке ну очен отличается
Заранее спасибо за ответы!
1. летом 2018 торговаться можно было до 10%, на обьектах до ~90-100к
2. это вопрос века, в свое время я радовался что не взял в 2012, потом жалел что не взял в 2016, в итоге своей покупкой 2017 я не особо доволен, ну вроде как потери перекрылись отсутствием арендной платы. это считаю нужно учитывать
С другой стороны потери на аренду за все время порядка 25к, люди за эти деньги квартиры берут - и я признаю свою затяжную ошибку
3. я бы брал только правый, я ездил как то на работу с берега на берег, больше нехочу, считаю что ЗП болжна быть минимум на 25% выше чтоб столько времени убывать.
Востаннє редагувалось Diego
в Вів 08 жов, 2019 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Diego
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:34
Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Зароблено в шлюбі? Сорян. Понятійно якщо навіть борщ не варила то була твоєю музою, що дало тобі можливість заробити бабла.
У той же час ти не претендуєш на її минуле, а вона на твоє. Розуміння цього дозволить жити довго, щасливо та померти в один день.
Написано кров'ю.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:38
airmax78 написав: Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
не всі ж мусульмани/євреї/ортодокси
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:41
Первый написав:
Зароблено в шлюбі?
в том то и вопрос что - нет, деньги мои - я выжидал момента купить жилье подешевке, "в шлюбі" - с финансовой точки зрения я в конкретных минусах, и пришлось распечатать не одну котлету за это время. Ну в общем, по понятиям, то наверное вы правы, я потратил ее время - она потратила мои деньги. А то что за время "в шлюбі" ни я ни она ничего не заработали, а просто красиво пожили это наш выбор.
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Diego
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:56
Oak написав:
Про бетон, привязанный к ногам полностью согласен. Без семьи, но котлета ляжку жжет. Пока есть потенциал иммиграции, можно рассмотреть варианты за бугром. Правда, ценник может оказаться на порядок выше.Я бы предложил катнуться в западную ойропу, скандинавию, асашай для расширения кругозора.
стесняюсь спросить из какой страны пишете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:59
Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже? Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.
А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой, но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
Даже если записали на себя, но купили во время брака - жена на нее претендует. Отказ же она не писала у нотариуса при покупке.
А вы просто купите на маму и не спрашивайте или скажите что мама сама купила для Вашей семьи. Если вы озвучили и жена была против, то уже очевидно что на себя лучше ничего не оформлять (отказ от квартиры ж она тоже в 99% не напишет). В случае терок у Вас заберут все что можно.
Как альтернатива - купите на маму, а она Вам лично подарит (расходов правда больше понесете на переоформления\нотариуса). Собственником будете Вы (может ей так легче будет), жена претендовать не сможет.
Купить на ребенка - такой себе совет. Квартира по факту все равно будет ее и как минимум не сможете ей распоряжаться.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:59
airmax78 написав:
Ну и отношения у вас в семьях. Я купил и продал уже 3 квартиры в браке и ни разу даже мысли не возникало повесить квартиру на кого-то еще, а у жены - не дать согласие на продажу/покупку или спрашивать после продажи: а где же деньги?
А я ещё и на тещщу оформлял и на тестя и квартиру и депозиты. И потом они приходили и подписывали что я говорил. И на жену квартира и магазин записаны. на*** думать про такое. Она ж мать моих любимых детей
. Все равно им в итоге все
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PUnder
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:00
Макс, жизнь прожить - не через поле в ср@льник сбегать.
Много чего может произойти.
Один взгляд, один жест - и вы понимаете: нужно бросать опостылевший быть. Ну или ваша жена понимает.
У вас же кризис среднего возраста скоро. Должны понимать.
Совет Диего: однозначно покупать на маму. Без вариантов. Жена месяц позлится, и простит. Чтоб ей было легче- скажите что там часть денег мамы, подарите жене шубу, колье, машину.
Думайте наперед. Подарить хату бабе всегда успеете.
А если даже разведетесь то пусть там живет с детьми, но в вашей квартире, и будет детям говорить что папа хороший. А если будет жить в ее квартире, то будут периодически слушать какой папаша козел, что не дал денег на обувь/школу/машину/вуз в лондоне.
По статистике 50% пар разводятся, тоесть риски как в казино. Так чего вы думаете что выиграете?
Помните- женятся зайки и кошечки, а разводятся гадюки и козлы.
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investorkiev
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:08
Diego написав: galadriel написав:
Да, ещё момент. Если семьи пока нет - лучше купить. Иначе купленное во время брака может потом попробовать заграбастать с виду миловидная сучара. Оно Вам надо?
вот и у меня похожая ситуация, как и у этого парня, - есть необходимость купить квартиру, не острая, тк 1к уже имеется. Но я женат, и есть ребенок. Места вроде нехватает. Собственно вопрос, брать сейчас или позже?
Аргументы за и против все теже что и озвучены здесь были.
Щепитильный момент, деньги на первую да и на вторую квартиру вообщем у меня были еще до сватьбы, первую квартиру я записал на себя и тут без вопросов.А вот когда я озвучил что хочу вторую квартиру оформить на маму, то меня готовы были убить уже, собственно у нас хорошие отношения с женой,
но я вроде не лох чтоб меня так разводить.
Подкиньте аргументов, не хочется идти в контры, но вопрос то не о ближайшем будущем, а лет на 10-15 минимум.
Мне 30, и еще на одну хату я врядли заработаю, с тем уровнем расходов что сейчас есть. Да и имуществом СВОИМ я хочу распоряжаться сам.
потерпи немного и бери после развода
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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